Serate, concerti e sfilate: anche Lesmo si prepara per il Gran Premio di Monza

Anche Lesmo si prepara all'appuntamento con il Gran Premio di Formula 1 di Monza in programma per il prossimo fine settimana. In programma tre serate che permetteranno a tanti appassionati di entrare ancor più nel clima motoristico.

Un evento che non ha bisogno di presentazioni e che da sempre richiama tutti i tifosi di motori, pronti anche quest’anno a invadere con bandiere, striscioni e tanto entusiasmo il Tempio della Velocità. Ecco perché, in vista del Gran Premio di domenica 3 settembre, anche Lesmo, paese che dà il nome a ben due curve del circuito, non vuole farsi trovare impreparato. Da qui l’organizzazione di una rassegna di eventi volta alla celebrazione del prestigio internazionale dell’Autodromo e allo stesso tempo alla narrazione della sua valenza storica, culturale e sportiva nel contesto territoriale brianzolo.

Serate, concerti e sfilate

Si comincia giovedì 31 agosto alle 21 nella sala consiliare del Municipio, dove verrà organizzato un talk show dedicato alla storia dei motori e alle due curve di Lesmo con la partecipazione di personaggi del mondo dei motori, tra cui lo scrittore Walter Consonni e il pilota Ruggero Melgrati. Venerdì 2 settembre al cineteatro «Piccolo» dell’oratorio, concerto dei Quattro ConTorti che proporranno musica Pop, Rock, Blues con cover anni 60 - 70 - 80. Il momento clou si terrà infine sabato 2 settembre a Peregallo, da dove partirà la sfilata delle auto d’epoca. Il corteo transiterà per le vie della frazione, farà tappa a Gerno e concluderà il giro a Lesmo, in piazza del mercato.