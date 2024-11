Seregno: dalla Regione 5 milioni di euro per l'interscambio tra il capolinea della metrotranvia e la stazione

Regione Lombardia stanzia 5 milioni di euro per realizzare un nuovo percorso pedonale che unirà il nuovo capolinea della metrotranvia Milano-Seregno alla stazione Fs di Seregno. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, ha approvato lo schema di convenzione tra Regione Lombardia, Comune di Seregno e Rfi per la realizzazione dell’opera.

Il collegamento pedonale a raso, lungo circa 300 metri e largo 6 metri, dotato di illuminazione, sarà collegato al sottopasso esistente attraverso una rampa e si svilupperà parallelamente ai binari, dai quali sarà separato da un sistema di barriere laterali che garantiranno comunque una permeabilità visiva. La realizzazione della camminata richiederà la risoluzione di una serie di interferenze e

“Come Regione Lombardia – ha evidenziato l’assessore Terzi – interveniamo con convinzione per finanziare integralmente un’opera importante per Seregno, affinchè sia assicurata una connessione pedonale adeguata tra i due poli cittadini della mobilità su ferro, ovvero la stazione ferroviaria e il futuro capolinea della metrotranvia. Un intervento che va nella direzione di facilitare l’interscambio tra le due tipologie di servizio, che sapranno integrarsi per ampliare le opportunità di viaggio a disposizione dei cittadini”