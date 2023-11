Una grande soddisfazione. Il risultato del grande impegno dimostrato per la promozione dello sport, a tutti i livelli e per tutti, e soprattutto un riconoscimento che ora sprona a fare ancora meglio.

Seregno è Città Europea dello Sport per l'anno 2025

E' davvero emozionato il sindaco Alberto Rossi che in queste ore ha ufficializzato che Aces Europe ha assegnato ufficialmente a Seregno il titolo di Città Europea dello Sport per l'anno 2025.

"Vi confesso di aver provato una grande emozione quando, questa mattina, ho ricevuto la lettera con cui Aces Europe ha assegnato ufficialmente a Seregno il titolo di Città Europea dello Sport per l'anno 2025" - ha fatto sapere il sindaco Rossi.

Nella lettera di legge:

“La vostra città si è guadagnata il titolo dimostrando un lodevole esempio di promozione dello sport per tutti, sport inteso come mezzo per migliorare la salute, promuovere l’integrazione sociale, facilitare l’istruzione e promuovere il rispetto. Tutto questo è perfettamente in linea con gli obiettivi principali di ACES Europe.

La vostra città ha inoltre dato dimostrazione di perseguire una politica sportiva esemplare, vantando programmi ben strutturati e una vasta gamma di attività”.

"Questo riconoscimento - ha spiegato il sindaco Rossi - va a premiare, prima di tutto, la passione che muove le nostre associazioni sportive dilettantistiche, che ringrazio per l’entusiasmo con cui arricchiscono la vita della nostra città di proposte, eventi e iniziative. A tutte loro dedico questa assegnazione, soprattutto a chi ora sta vivendo delle fatiche. So bene che questo riconoscimento arriva proprio in un momento in cui ci sono più società che stanno vivendo disagi per il massiccio intervento su gran parte dell'impiantistica sportiva che abbiamo in Città. Ringrazio loro per la collaborazione e la pazienza che stanno dimostrando anche in questo momento, che stiamo facendo di tutto perchè duri il meno possibile ovunque.

Ringrazio anche di cuore l'Ufficio Sport per aver creduto dal primo giorno a questa idea un po' folle della candidatura, a cui ha lavorato con grandissima dedizione, anche con il contributo della Consulta dello Sport. Il titolo di Città Europea dello Sport è per noi uno stimolo a fare sempre di più e sempre meglio, sia in termini di eventi, sia in termini di riqualificazione dell’impiantistica. Ci godiamo questo riconoscimento ma ci tiriamo su le maniche per lavorare da subito con ancora più convinzione e carica su tutte le nostre idee e progetti in merito, che non vedo l'ora di raccontarvi".

Chi è Aces Europe

ACES Europe è un’Associazione no profit con sede a Bruxelles che consegna dal 2001 il premio di European Capital of Sport. Negli anni successivi, sono nati anche i premi per i Municipi più piccoli, come European City of Sport (per Municipi sopra i 25.000 abitanti, in vigore dal 2007), European Town of Sport (per Municipi sotto i 25.000 abitanti, in vigore dal 2010) ed European Community of Sport (unione di più Municipi, in vigore dal 2014).

L'assegnazione di questi premi viene portata avanti da ACES Europe, secondo i principi di responsabilità e di etica, nella consapevolezza che lo sport è un fattore di integrazione nella società, per il miglioramento della qualità della vita e la salute di chi lo pratica. Il premio delle Capitali Europee dello Sport è riconosciuto dal Libro Bianco sullo Sport all'art 50 che recita: "La Commissione cercherà anche di promuovere una maggiore visibilità dell’Europa durante gli eventi sportivi e sostiene l’ulteriore sviluppo dell’iniziativa Capitali europee dello sport"

La forza di ACES Europe è di premiare anche i Comuni con i titoli di European City/Town/Community of Sport, stimolando in questo modo i Municipi nella promozione dello sport per i cittadini.

Ha una delegazione anche in Italia, ACES Europe Delegazione Italia appunto, che ha tra gli obiettivi quello di promuovere la visibilità internazionale di tutti i municipi premiati.