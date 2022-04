Patronale

Migliaia di presenze nonostante il tempo incerto. Tanti eventi di intrattenimento oltre alle celebrazioni religiose.

Seregno in festa per Santa Valeria. Nonostante il tempo incerto (che rientra nella tradizione della patronale) in migliaia hanno partecipato all'importante ricorrenza, che dopo i due anni di stop a causa della pandemia è tornata ad animare la città.

Seregno in festa per Santa Valeria

Come sempre ci sono tante bancarelle intorno al santuario di Santa Valeria, cuore della festa, mentre del cortile di via Piave i volontari della parrocchia hanno allestito gli stand e i punti ristoro. Dal 21 aprile, giorno in cui è stato dato il via alla festa, fino a giovedì 28 aprile, sono in programma tanti eventi musicali e di intrattenimento per allietare il pubblico, oltre alle celebrazioni religiose segno di devozione per la Madonna di Santa Valeria, protettrice della città. Oggi ricorre la festa votiva, mentre giovedì, giorno di chiusura della manifestazione, si celebrerà la festa liturgica.

Messa solenne in santuario

Domenica mattina tanti i fedeli che si sono riuniti in santuario per la Messa solenne celebrata dal prevosto, monsignor Bruno Molinari, alla presenza del sindaco Alberto Rossi e delle autorità civili, mentre nella giornata di domani, lunedì 25 aprile, si terrà la tradizionale benedizione dei bambini in santuario.