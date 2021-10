Seregno, le opere degli ospiti del Centro Diurno dell'Asst Brianza in mostra

Dopo Atelier di Terapeutica Artistica

L'esposizione presso la Galleria Civica Ezio Mariani a partire dal prossimo 16 ottobre.

Numerose opere create dagli utenti del Centro Diurno di Seregno, realizzate durante l’Atelier

di Terapeutica Artistica saranno in mostra presso la Galleria Civica Ezio Mariani a partire dal prossimo 16 ottobre.

Le opere degli ospiti del centro Diurno di Seregno in mostra

“Filigrana”. Questo è il titolo della mostra realizzata e promossa dal Centro Diurno di Seregno, struttura del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze di ASST Brianza.

L’evento verrà inaugurato presso la Sala Monsignor Gandini (via XXIV Maggio 10, a Seregno), il prossimo 15 ottobre, alle 15.30. L’esposizione è allestita come già detto presso l’adiacente Galleria Civica Ezio Mariani (in via Cavour 26) e sarà visitabile sino al 24 ottobre prossimo.

Le opere sono state realizzate dagli utenti del Centro Diurno durante l’Atelier di Terapeutica Artistica, ospitato al Centro Diurno e condotto dalla Daniela Zarro, artista terapista e docente dell’Accademia di Brera, istituzione che collabora con il Dipartimento di Salute Menatale dell’ASST sin dal 2012.

Da allora, ogni anno, dall’attività dell’Atelier sfocia, appunto, una mostra che si intende condividere con la città e il territorio.

Orari e date

La mostra sarà aperta la pubblico i giorni 16 e 23 ottobre dalle 16 alle 18.30 e i giorni 17 e 24 ottobre dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.30.

(nella foto di copertina la galleria Civica "Ezio Mariani" di Seregno dove verrà allestita la mostra - Foto dalla pagina Facebook della Galleria)