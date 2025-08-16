Lavori

Seregno: partono i lavori sulla rete elettrica

Le operazioni sulla cabina primaria della città dureranno una settimana

Seregno
Partono i lavori sulla rete elettrica di Seregno. "RetiPiù" informa che, dal 18 al 25 agosto, verranno eseguiti alcuni interventi da parte di "Terna" sulle linee elettriche che alimentano la cabina primaria della città, infrastruttura dalla quale "RetiPiù", società del perimetro AEB (Gruppo A2A), distribuisce l’energia elettrica alla rete cittadina.

"RetiPiù" e "Terna" sono impegnate con la massima attenzione nello svolgimento delle attività per garantire la continuità del servizio elettrico locale. Eventuali interruzioni temporanee, legate a possibili guasti, saranno gestite con tempestività per ridurre al minimo ogni impatto sui cittadini.

Alcune precauzioni

A titolo precauzionale, si raccomanda in particolare a chi utilizza apparecchi elettromedicali di valutare l’adozione di dispositivi di backup o UPS (Uninterruptible Power Supply), così da garantire la continuità dell’alimentazione. "RetiPiù" ricorda che il numero di Pronto Intervento Elettricità, da contattare soltanto in caso di guasto, è 800 55.11.77 e ringrazia tutti i cittadini per la collaborazione.

