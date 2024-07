La città di Seregno aderisce alla piattaforma Cude (Contrassegno unificato disabili europeo), una infrastruttura tecnologica finalizzata a semplificare la mobilità delle persone con disabilità.

Seregno, sì al Cude

La piattaforma, a cui aderiscono poco meno di cinquecento Comuni sparsi in tutta Italia, consente di coordinare a livello nazionale le autorizzazioni per i disabili all’accesso nelle aree a traffico limitato. L’autorizzazione rilasciata da ciascun Comune sarà immediatamente valida in tutti i Comuni aderenti: quindi il cittadino potrà muoversi da un territorio all’altro senza dover moltiplicare, come accade ora, le richieste a livello locale. Il servizio è gratuito e verrà esteso a tutti coloro che richiederanno l’autorizzazione di accesso alla Ztl di Seregno. Per i Comuni che non aderiscono al Cude, invece, rimane la necessità di rinnovare le autorizzazioni in ogni località.

"Semplifichiamo la vita delle persone con disabilità"

“Grazie alla tecnologia e alla possibilità dei Comuni di operare in Rete, possiamo offrire questo nuovo servizio per semplificare la vita delle persone con disabilità - il commento di William Viganò, vicesindaco - Un servizio speriamo apprezzato che vuole essere soprattutto il segno di attenzione di una città che non lascia indietro nessuno. Un ringraziamento va a Luca Colombo, del Movimento 5 Stelle, che per primo ci ha avanzato la proposta, che volentieri abbiamo fatto nostra e portato avanti”.