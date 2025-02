A Seregno vivono due anziani per ogni minorenne

A Seregno stabile la popolazione, con il 26 per cento di anziani. Sempre negativo il saldo naturale, in leggera crescita il numero dei matrimoni civili. Sono alcuni dati delle statistiche anagrafiche riferite al 2024 elaborate dal Comune. I residenti sono 45.189, di cui il 51,8 per cento donne, mentre si contano 20.369 famiglie.

Negativo il saldo naturale

I decessi sono stati 425 a fronte di 307 nati, un dato in crescita rispetto all’anno precedente (269). Il saldo naturale negativo (-118), in linea con il trend nazionale, segna comunque un regresso rispetto al 2023 (199) e al 2022 (164). Positiva la differenza fra iscrizioni e cancellazioni dall'Anagrafe (50 unità), a conferma che a Seregno si vive bene, ma non c’è un’espansione edilizia particolarmente rilevante.

Popolazione straniera all'8 per cento

Capitolo stranieri: 3.731 persone (erano 3.707 nel 2023), in prevalenza femmine (il 56 per cento), oltre a un apolide. La popolazione straniera rappresenta l’8,2 per cento del totale, percentuale che sale a 8,6 nella fascia degli under 17. Sono stati 86 i giuramenti per la cittadinanza, l’atto con cui gli stranieri diventano italiani a tutti gli effetti. Le comunità più numerose sono quelle rumena (574 persone), ucraina (519) e pakistana (402).

Oltre 11mila gli anziani

Dall’analisi dei dati anagrafici si scopre che la popolazione degli anziani (over 65) è composta da 11.150 cittadini (il 56 per cento donne), che rappresenta oltre il 26 per cento del totale. Sono 14 i centenari o ultra centenari. Per contro in città gli under 17 sono 6.858 (il 15 per cento), con leggera prevalenza maschile: in soldoni, in città vivono due anziani per ogni minorenne. Il servizio integrale sul Giornale di Seregno in edicola e in versione digitale.