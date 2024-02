La raccolta differenziata sfiora l'80 per cento

A Seregno nel 2023 la percentuale della raccolta differenziata ha sfiorato l’80 per cento, un risultato d’eccellenza rispetto alla media nazionale del 65 per cento mentre quella regionale si attesta al 73 per cento.

La raccolta differenziata sfiora l'80

Seregno si conferma città in prima fila nelle politiche a sostegno dell’economa circolare, consolidando l’ottimo risultato nella raccolta già registrato negli scorsi anni. Anche nel 2023, infatti, la percentuale nella raccolta differenziata ha sfiorato l’80 per cento, un risultato d’eccellenza a fronte di una media nazionale del 65 per cento e regionale del 73 per cento (Fonte: Rapporto rifiuti urbani 2023, Ispra). Lo scorso anno i rifiuti totali prodotti a Seregno hanno superato le 18.200 tonnellate: di queste ben 14.400 sono state raccolte separando i diversi materiali, con una percentuale di differenziata del 79,16 per cento.

L'uso corretto dei cestini stradali

“I livelli raggiunti da Seregno nella raccolta differenziata, che anche quest’anno è incrementata nei suoi valori assoluti, mostrano l’attenzione non solo dell’Amministrazione a questo tema, ma soprattutto la partecipazione da parte della cittadinanza - commenta l’assessore alle Politiche ambientali, Bruno Sforna - La raccolta differenziata, come il tema ambientale nel suo complesso, è uno sforzo collettivo e quotidiano dove Seregno si mostra sempre attenta e desiderosa di migliorare i propri standard. Proprio nella direzione di continua riduzione dei rifiuti, oltre che naturalmente per un rispetto del decoro cittadino, va l’invito ad un corretto uso dei cestini stradali, utili per i “rifiuti da passeggio”, ma assolutamente non destinati ai domestici, che sono obbligatoriamente da conferire tramite la raccolta domiciliare”.

L'impegno di Gelsia Ambiente

Gelsia Ambiente, l'azienda che gestisce i servizi ambientali nel territorio comunale, ha svolto un ruolo determinante nel sensibilizzare la comunità sull'importanza della corretta gestione dei rifiuti attraverso iniziative di informazione, campagne di sensibilizzazione e innovazioni nel servizio, a partire dal “sacco blu”.

"Grazie ai cittadini" per la differenziata