Si rinnova l’amicizia di Seregno con la comunità di Sant’Agata d’Esaro, con un’attenzione particolare ai giovani e alle attività produttive.

Seregno rafforza l’amicizia con Sant’Agata

«In questo ultimo anno e mezzo si sono creati dei rapporti, prima di tutto a livello umano, molto solidi - ha dichiarato il sindaco santagatese Mario Nocito, domenica ospite in sala Gandini - Tanti nostri concittadini sono emigrati a Seregno in cerca di un futuro migliore: storie belle, ma anche tristi. Rimane ancora oggi un grosso divario tra nord e sud sulle politiche di sviluppo e sulle risorse. Per questo il gemellaggio è cruciale per favorire la crescita economica di Sant’Agata e promuovere il nostro bellissimo territorio».

Nasce il gruppo giovani del comitato

Per trasmettere questa amicizia alle future generazioni è nato il gruppo giovani del comitato: «Ne fanno parte una cinquantina di ragazzi tra Seregno e Sant’Agata - ha spiegato Paolo De Santis del comitato - L’obiettivo è fare in modo che ci sia uno scambio culturale, ma soprattutto lavorativo. Non vogliamo più vedere i nostri giovani, come ho fatto io a 16 anni, costretti a venire al nord a cercare lavoro, abbandonando la famiglia. Perché, nonostante le opportunità e la possibilità, quello che rimane è la nostalgia e il rimpianto di non aver passato del tempo con i genitori e gli affetti. Vorremmo quindi promuovere le nuove imprese santagatesi, raccontandole e investendo nella creazione di posti di lavoro».

Un gemellaggio nato dal basso

Il rapporto tra le due comunità si è rafforzato. «Lo scorso anno guardavo le foto di Sant’Agata con curiosità, ora con la nostalgia di ritornare - ha aggiunto il sindaco Alberto Rossi - Il gemellaggio è nato dal basso, grazie ai santagatesi che si sono trasferiti nella nostra città, e si è rinsaldato lo scorso anno per il trentennale».

«E’ bello conoscere una comunità che ha contribuito con la forza lavoro a rendere grande la Lombardia - ha aggiunto il consigliere regionale Alessandro Corbetta - Anche in Calabria bisogna far emergere queste forze sane». I prossimi appuntamenti sono in autunno la Messa a San Carlo (dove è nato il gemellaggio) e l’immancabile Sagra della Castagna a Sant’Agata: «Stiamo organizzando anche una sagra di prodotti santagatesi a Seregno», ha concluso la presidente del comitato, Giovanna Rumbolo