Seregno ricorda la strage di via D'Amelio e presenta il lavoro dei ragazzi del Liceo Parini

Questa mattina al Parco Falcone e Borsellino di Seregno è stato girato un video in occasione dell'anniversario della strage di via D'Amelio in cui perse la vita il giudice Paolo Borsellino e la sua scorta.

Seregno ricorda la strage di via D'Amelio

A guidare la riflessione i ragazzi e le ragazze del Liceo "Giuseppe Parini" Seregno autori, insieme ad altri 70 studenti, di un libro dal titolo "Se la gioventù le negherà il consenso", una raccolta d'interviste ai protagonisti e testimoni della lotta alla mafia.

Presente alla commemorazione il primo cittadino Alberto Rossi. Nelle sue parole anche la grande emozione nel presentare il progetto portato avanti dagli studenti del Parini insieme a quelli di altri cinque licei del Nord Italia:

E presenta il lavoro dei ragazzi del Liceo Parini

"Sono qui per commemorare quell'episodio - ha detto il sindaco - affinché ne nascano dei moniti, delle attenzioni, degli insegnamenti che riguardino anche la nostra vita di tutti i giorni nel prenderci cura delle nostre comunità, dicendo di no all'indifferenza e combattendo qualsiasi zona grigia. Io oggi sono qui insieme a questi ragazzi del liceo Parini che fanno parte di una bellissima storia. Una storia che inizia più di due anni fa, durante la pandemia, durante la DAD, quando in diversi istituti nasce il desiderio di creare reti, lavorare insieme su temi comuni. Da qui è nato un percorso sui temi della legalità e delle stragi di mafia. Sono nate 21 interviste a persone legate, all'epoca, ai fatti avvenuti. E' nato anche un libro scritto 70 ragazzi di sei licei diversi del nord Italia".

Un progetto molto interessante raccontato nel dettaglio, questa mattina, proprio dagli studenti del Parini: