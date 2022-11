La città di Seregno si cala nel clima natalizio e lo fa con un palinsesto ricco e molto variegato di eventi, un’offerta di proposte che da un lato consentirà di vivere al meglio i giorni che precedono la festa e dall’altro moltiplicherà le opportunità per i seregnesi (e per quanti a Seregno scelgono di trascorrere un po’ di tempo) di vivere ed apprezzare meglio la città.

Seregno "si veste" a festa: il Natale è arrivato in città

Il cartellone delle iniziative unisce le proposte messe in campo dal Comune tramite l’Ufficio Cultura e la Biblioteca Civica Ettore Pozzoli con gli eventi progettati dalla rete di impresa ViviSeregno, avvalendosi anche della collaborazione di realtà sociali del territorio, in particolare gli oratori della Comunità Pastorale Giovanni Paolo II, le associazioni della Consulta del Volontariato e la Casa della Carità. E tutto ciò è completato da tante iniziative anche di radicata tradizione, come il concerto della Filarmonica Fiati Santa Cecilia e il Villaggio di Babbo Natale dell’Associazione Madonna della Campagna, eventi in cui il Comune non ha un ruolo diretto, ma che certamente contribuiscono a movimentare la città nel periodo prenatalizio.

Luci e colori nelle strade

Un articolato allestimento di luminarie, con installazioni molto caratteristiche che interesseranno sei quartieri della città (Centro Storico, Lazzaretto, Ceredo, San Carlo, Sant’Ambrogio e San Salvatore). Una realizzazione ideata e realizzata da ViviSeregno e a cui il Comune di Seregno ha partecipato con un contributo finalizzato di 20 mila euro (un ulteriore contributo di 5 mila euro è stato stanziato per la parte della eventistica). Il Comune, inoltre, curerà la filodiffusione di musiche natalizie lungo Corso del Popolo, che saranno riprodotte in alcune ore della giornata.

Pista di pattinaggio, giostra e Casetta della Solidarietà

Tre saranno gli allestimenti permanenti in città nel periodo natalizio, tutti curati da ViviSeregno; la pista di pattinaggio in piazza Segni, che è già stata collocata e che rimarrà fino al 9 gennaio; fino al 9 gennaio sarà posata in piazza Risorgimento una giostra per bambini, in fase di allestimento in queste ore. In piazza Martiri della Libertà, invece, sarà posta la Casetta della Solidarietà, che sarà il fulcro delle iniziative benefiche a favore della Casa della Carità.

L'intervista a Gabriele Moretto direttore della Casa della carità di Seregno

La mostra e i laboratori

Un sottile filo rosso dell’attesa del Natale è rappresentato dalla mostra “Ritratti di famiglia”, in corso fino al 31 dicembre a Palazzo Landriani-Caponaghi.

“Ritratti di famiglia”, attraverso l’esposizione di quattro opere, racconta il tema dell’affetto, tra pittura antica e arte contemporanea. Da una parte, Bernardino Luini con Adorazione del Bambino (1524), prestito straordinario dalle collezioni di Accademia Carrara, esprime il sentimento con semplicità e compostezza, cogliendo l’intimità del rapporto tra genitori e figli, senza dimenticare la grandezza della

lettura teologica. Dall’altra, Luca Crippa interpreta lo stesso tema attraverso un linguaggio contemporaneo, astratto e simbolico, con tre diverse opere – due collages e una realizzazione polimaterica – caratterizzate da una giocosa sintesi tra i diversi elementi e sottile ironia.

Accanto alla mostra sono previste alcune iniziative collaterali: laboratori artistici per bambini con Labo Gatto Meo e una conferenza su Bernardino Luini tenuta da Cristina Quattrini, storica dell’arte della Pinacoteca di Brera, e introdotta da Carlo Mariani, conservatore della Biblioteca Capitolare Paolo Angelo Ballerini.

Il programma completo degli appuntamenti

Sabato 26 novembre

Alle ore 15 “Ritratto di famiglia coi baffi”. Laboratorio per… giocare, immaginare e creare a cura di Labo Gattomeo Metodo Bruno Munari [nell’ambito della mostra Ritratti di Famiglia]. In Biblioteca Civica, alle ore 10 “Pollicini vecchi e nuovi” (per bambini 4-7 anni) e alle ore 16 “GGG” di Roald Dahl (per bambini 8-14 anni. A cura di Pandemonium Teatro.

Sabato 3 dicembre

Alle ore 15 “Baffetti, baffini e baffoni in famiglia”. Laboratorio per… giocare, immaginare e creare a cura di Labo Gattomeo Metodo Bruno Munari [nell’ambito della mostra Ritratti di Famiglia].

Domenica 4 Dicembre

Piazza Concordia. Accensione ufficiale della stella e di tutte le luminarie [a cura di ViviSeregno].

Giovedì 8 dicembre

In piazza Martiri della Libertà, Babbo Natale incontra grandi e piccini. [a cura di ViviSeregno]

Sabato 10 dicembre

In Biblioteca Civica, alle ore 16 “Cipollino Supereroe” (per bambini dai sei anni) A cura di RealtàDeboraMancini.

In piazza Martiri della Libertà, Babbo Natale incontra grandi e piccini. [a cura di ViviSeregno].

Dalle ore 16 in piazza Concordia: "A Natale puoi cantare insieme a noi!", concerto dei cori degli

oratori della comunità pastorale Giovanni Paolo II. Con la collaborazione e partecipazione di BM Radio.

Domenica 11 Dicembre

Piazza Concordia dalle ore 10 alle ore 20, mercatino “Natale della Solidarietà” organizzato dalla Consulta del Volontariato Sociale con la collaborazione di ViviSeregno. In Piazza Risorgimento. La città di Babbo Natale (parco gonfiabili). Accompagnamento di musica

degli zampognari [a cura di ViviSeregno].

Martedì 13 dicembre

Da Palazzo Landriani-Caponaghi, “Reindeer Hunting”. Parte la caccia alla renna in città.

Le renne sono creazioni dell’artista, noto tessitore d’argille, Maurizio De Rosa, lo stesso autore della medaglia simbolo dell’appartenenza al Circolo delle 12 lune. La caccia parte da martedì 13 dicembre in contemporanea in molti Comuni italiani e stranieri. La volontà è di realizzare un’esperienza all’aperto, divertente, alla scoperta delle bellezze della nostra città nei giorni che precedono il Natale.

Ognuno farà la propria “caccia al tesoro” e, se sarà un buon investigatore, troverà una delle 20 renne in terracotta con un messaggio di gioia e speranza. La partecipazione alla Caccia è gratuita. Maggiori informazioni a partire da giovedì 8 dicembre dalle ore 16 alle ore 20 a Palazzo Landriani Caponaghi, piazza Martiri della Libertà 1 nella mostra “Ritratti di famiglia”

In Biblioteca Civica, alle ore 21, per il ciclo “Pagine e Parole”, edizione natalizia con la lettura scenica “Il Quarto Re Magio”, da un racconto inedito di Antonio Catalano, con Lello Cassinotti.

Mercoledì 14 dicembre

A Palazzo Landriani-Caponaghi, Ore 18. “Bernardino Luini raccontato da Cristina Quattrini” [nell’ambito della mostra Ritratti di Famiglia].

Venerdì 16 dicembre

Al teatro San Rocco, alle ore 21, concerto “Un Natale … da favola”. Con la Filarmonica Fiati Città di Seregno.

Sabato 17 Dicembre

Piazza Risorgimento. La città di Babbo Natale (parco gonfiabili e la grande sfera magica). [a cura di ViviSeregno].

In Biblioteca Civica, alle ore 15.30 “È Natale bambini” (per bambini 4-8 anni) A cura di Pandemonium Teatro.

Domenica 18 Dicembre

Piazza Risorgimento. Esposizione di macchine d’epoca con sfilata sul corso del Popolo nel primo pomeriggio.

In piazza Martiri della Libertà, Babbo Natale incontra grandi e piccini. [a cura di ViviSeregno] All’area feste Madonna della Campagna, “Magico Villaggio di Babbo Natale” (dalle ore 10 alle ore 12.30 e dalle 14 alle 17.30) [a cura dell’associazione Madonna della Campagna].

Sabato 31 dicembre

Alle ore 15 “Ritratto di famiglia col brindisi”. Laboratorio per… giocare, immaginare e creare a cura di Labo Gattomeo Metodo Bruno Munari [nell’ambito della mostra Ritratti di Famiglia]. Dalle 21.30 al PalaSomaschini, festa per salutare l’arrivo del 2023.