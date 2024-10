Il teleriscaldamento ancora più green

Il teleriscaldamento di Seregno diventa ancora più green. Con l’avvio della nuova stagione termica e l’accensione degli impianti, Gelsia - società del perimetro Aeb del Gruppo A2A, che gestisce la rete della città - ha messo in funzione le nuove caldaie ad alta efficienza per tagliare in maniera rilevante le emissioni inquinanti e ottimizzare i consumi

energetici.

Teleriscaldamento ancora più green

Il revamping della centrale di teleriscaldamento di Seregno rappresenta un importante passo avanti per l’efficienza energetica del territorio. Grazie a un investimento di 2,1 milioni di euro, la centrale è stata oggetto di interventi tecnologici che porteranno a una riduzione del metano necessario alla produzione del calore nell'area interessata. Questo sforzo si traduce in un risparmio ambientale considerevole, evitando l’emissione di di 5mila tonnellate di CO2 ogni anno, equivalenti all’anidride carbonica assorbita da oltre 32mila alberi.

La riqualificazione della centrale

In particolare la riqualificazione della centrale ha riguardato la sostituzione di un cogeneratore da 6 MW e di una caldaia da 12 MW, con tre nuove caldaie modulari ad alta efficienza. Questi interventi permetteranno a Gelsia di ottimizzare l'uso del metano, riducendo significativamente l'impronta fossile della struttura. Infatti con l’avvio della stagione termica 2024--2025 gli impianti sono pienamente operativi, offrendo un servizio ancora più efficiente e sostenibile.

L'impianto fotovoltaico in via Londra

In questo contesto si inserisce anche l’impianto fotovoltaico installato su un capannone industriale nell’area di via Londra, precedentemente incentivato dal Terzo conto energia. Attivo dal 2011, l’impianto è stato completamente rinnovato per continuare a supportare la centrale vicina nello scambio energetico, con un incremento dell’efficienza dei moduli che è passata dal 79 al 94 per cento. Il progetto si è sviluppato su più livelli di intervento: dalla fase di analisi avviata a marzo 2023, che ha preceduto la sostituzione del cogeneratore e delle caldaie avvenuta l’estate scorsa, fino al recente completamento del revamping dei pannelli solari per la produzione di energia elettrica collegati alla

centrale di via Londra. Il risultato è un significativo progresso per Seregno nel percorso verso un constante miglioramento in chiave sostenibile: grazie a questo intervento sarà migliorata l’efficienza del teleriscaldamento cittadino che dal 2004, con i suoi 15 chilometri di rete, riscalda oltre 420 utenze.

Transizione energetica sempre più sostenibile

"Gelsia e Aeb si confermano come asset fondamentali nella creazione di valore per il territorio, guidando la Brianza verso una transizione energetica sempre più sostenibile - dichiara Massimiliano Riva, presidente di Aeb - Con un Piano industriale al 2035 che prevede investimenti superiori a mezzo miliardo di euro, stiamo lavorando per una Brianza più efficiente e più sostenibile. Il revamping del teleriscaldamento di Seregno è solo uno degli esempi concreti di come stiamo contribuendo a migliorare la qualità della vita dei cittadini e a supportare le Amministrazioni locali a raggiungere gli obiettivi di neutralità climatica al 2030".

Traguardo significativo per Gelsia

“L'investimento che abbiamo appena concluso rappresenta un traguardo significativo per Gelsia – spiega Mauro Ballabio, presidente di Gelsia - Celebrando i vent'anni di questo impianto, abbiamo scelto di investire in tecnologie all'avanguardia, in linea con il nostro impegno per un futuro energetico sostenibile. Grazie a questo intervento non solo aumenteremo l'efficienza energetica, ma ridurremo significativamente le emissioni, contribuendo attivamente alla transizione energetica del territorio”.