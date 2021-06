L’Amministrazione Comunale di Seregno ha formalmente varato il nuovo “Piano Strade”, programma di manutenzione straordinaria e riqualificazione di strade e marciapiedi.

Seregno vara il nuovo Piano Strade: oltre 130 interventi nei prossimi tre anni

Si tratta del terzo analogo documento redatto in poco più di un triennio, il progetto più corposo perché ha un valore previsto

di 3,3 milioni di euro, all’incirca lo stesso valore dei primi due complessivamente (il primo Piano coinvolgeva 22 ambiti ed è concluso, il secondo Piano riguarda trentasei strade, con una parte dei lavori già realizzata ed un’altra significativa parte attuata nei mesi estivi).

Come lascia presagire la consistente rilevanza economica e la correlativa complessità tecnica, questo nuovo Piano Strade richiederà un congruo tempo per la progettazione e per le pratiche amministrative per essere attuato: la maggior parte dei cantieri sarà aperta nella primavera 2022.

“Non è stato un lavoro semplice comporre una progettualità che corrispondesse alle molteplici esigenze della città – ha detto l’assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe Borgonovo -. Pensiamo comunque, con questo intervento, di aver affrontato la gran parte delle situazioni più urgenti in città. Adesso occorre un po’ di pazienza: dall’avvio della progettazione alla chiusura dei cantieri trascorreranno diversi mesi. Alla fine di questo programma, però, Seregno si ritroverà 136 ambiti stradali completamente rinnovati in poco più di tre anni!”

Il dettaglio degli interventi

Di seguito l'elenco delle vie che figurano negli interventi del piano strade per i prossimi tre anni:

1. Via Dosso: formazione marciapiede

2. Via Togliatti: riqualificazione sede stradale

3. Via Talamoni: riqualificazione sede stradale

4. Cavalcavia San Salvatore: riqualificazione sede stradale

5. Via Montorfano: riqualificazione sede stradale

6. Via Montello est (tratto da SS 36 a rotatoria cavalcavia): riqualificazione sede stradale

7. Via Montello ovest (tratto da via Circonvallazione a via Monte Grappa): riqualificazione sede stradale

8. Via Monte Grappa: riqualificazione sede stradale

9. Via Montenero: riqualificazione sede stradale

10. Via Montesanto: riqualificazione sede stradale; formazione marciapiedi

11. Via Toscana: riqualificazione sede stradale

12. Via Belli: riqualificazione sede stradale

13. Via Sicilia: riqualificazione sede stradale

14. Via Goldoni: riqualificazione sede stradale

15. Via Monti (tratto da via Carroccio a rotatoria via Messina): riqualificazione sede stradale, marciapiede e percorso ciclopedonale

16. Via Carroccio: riqualificazione sede stradale

17. Parco Nassiriya: riqualificazione percorso ciclopedonale

18. Via Briantina (tratto da rotatoria via Carroccio a rotatoria confine Carate): riqualificazione sede stradale

19. Via Alberto da Giussano (tratto da via Corsica a rotatoria via Briantina): formazione di marciapiede

20. Via Pertini: riqualificazione di spazio di sosta

21. Via dell’Oca (tratto da via Resegone a via Verne): riqualificazione sede stradale

22. Via Verne: riqualificazione sede stradale

23. Via Valassina (tratto da via Calamandrei a rotatoria via Verdi): riqualificazione sede stradale

24. Via Monte Barro: riqualificazione sede stradale

25. Via Correnti – Via Pitagora: formazione di marciapiedi

26. Via Tenca: riqualificazione sede stradale

27. Via Settembrini: riqualificazione sede stradale

28. Via Boccaccio: riqualificazione sede stradale

29. Via San Rocco: riqualificazione marciapiedi

30. Via D’Azeglio: riqualificazione sede stradale

31. Via Cavour (tratto da corso Matteotti a via Circonvallazione): riqualificazione sede stradale

32. Via San Benedetto (tratto da via Cavour a via Buonarroti): riqualificazione sede stradale

33. Parcheggio via Formenti: riqualificazione sede stradale e parcheggi

34. Via Oliveti: riqualificazione sede stradale e parcheggi

35. Via Pasubio: riqualificazione sede stradale

36. Via Col di Lana: riqualificazione sede stradale

37. Via Mascagni: riqualificazione sede stradale

38. Via Cimarosa: riqualificazione sede stradale

39. Via Oriani (tratto da via Edison a via Milano): riqualificazione sede stradale

40. Via Papini: riqualificazione sede stradale

41. Viale Edison (tratto da via Colzani a via Turati): riqualificazione sede stradale

42. Via Rovereto (tratto da viale Edison a via Turati): riqualificazione sede stradale

43. Via Milano (tratto da piazza Roma a via Visconti): riqualificazione sede stradale

44. Via Dandolo (tratto stazione autobus): riqualificazione sede stradale

45. Via Colombo (tratto da via Magenta a via Marco Polo): riqualificazione sede stradale

46. Via Magenta (tratto da via Colombo a via papa Giovanni XXIII): riqualificazione sede stradale

47. Area ex Corte del Cotone: riqualificazione parcheggi, aiuole e percorsi pedonali

48. Via Baracca (tratto da via Cairoli a via Luini): riqualificazione sede stradale

49. Via Micca: riqualificazione sede stradale

50. Via Gerosa: riqualificazione sede stradale

51. Via Filzi (tratto da via Stoppani a via Don Orione): riqualificazione sede stradale

52. Via Filzi (tratto da via Stoppani a via Torricelli): formazione di marciapiede

53. Via Tommaseo: riqualificazione sede stradale

54. Via Chiesa: riqualificazione sede stradale

55. Strada Vicinale per Mariano (tratto da via Cellini a strada accesso Iperal): formazione di marciapiede

56. Parcheggio Piscine: Rifacimento area parcheggio e aiuole

57. Via Wagner (tratto da via alla Porada a confine Meda): riqualificazione sede stradale

58. Via Einaudi (tratto da via Wagner a via Cadore): riqualificazione sede stradale

59. Via Cadore (tratto da viale Tiziano a confine comunale): formazione percorso ciclopedonale

60. Via Cadore (tratto da via Santa Valeria a confine comunale): riqualificazione sede stradale

61. Via Locatelli (tratto da via Certosa a via Tagliamento): riqualificazione di aree a parcheggio

62. Via Locatelli (tratto da via Wagner a via Minoretti): formazione di marciapiedi

63. Via Lombardia: riqualificazione sede stradale

64. Via Certosa: riqualificazione sede stradale

65. Via Martesana: riqualificazione sede stradale

66. Via Fattori: riqualificazione sede stradale

67. Via De Amicis – Via Paganella: riqualificazione sede stradale

68. Via Giudicaria: riqualificazione sede stradale

69. Via Carnia: riqualificazione sede stradale

70. Via Segantini: riqualificazione sede stradale

71. Via Vela: riqualificazione sede stradale

72. Parco Meredo: riqualificazioni percorsi ciclopedonali; formazione nuovo percorso ciclopedonale

73. Via Anna Frank: riqualificazione sede stradale

74. Via Armellini: riqualificazione sede stradale

75. Via Saffi: riqualificazione sede stradale

76. Via Aporti: riqualificazione sede stradale

77. Via Campanella: riqualificazione sede stradale

78. Via Ungaretti: riqualificazione sede stradale e parcheggio

