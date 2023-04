"Serenità, Angelo": Passirano dice addio allo storico barista

Prima la storica tappezzeria di famiglia, poi l’indimenticato bar: un segno nel cuore di Passirano che oggi pare essere più profondo che mai.

Grande lutto in frazione a Carnate per la prematura scomparsa di Angelo Sala, morto a soli 62 anni nel fine settimana dopo una breve, ma intensa, battaglia contro un nemico che alla fine, purtroppo, si è rivelato più forte di lui.

"Serenità, Angelo": addio allo storico barista

Lo aveva piegato, ma non spezzato. Anche perché Angelo non ha mai voluto dargliela vinta, a quella bestia; fino all’ultimo, dietro al bancone dell’"Angie’s" di Lomagna, ha sempre avuto il sorriso, la battuta pronta per ogni amico e soprattutto quella parola che per lui era diventata come un mantra per affrontare le difficoltà della vita: serenità. Originario proprio di Passirano, fin da giovanissimo aveva affiancato il padre nella gestione della storica attività di tappezzeria. Poi la decisione di cambiare vita e aprire un locale: il "Bar di Passirano", indimenticabile punto di ritrovo per la frazione carnatese.

Da Passirano a Lomagna

Dopo qualche tempo si era spostato a lavorare a Lomagna. Prima in una cartoleria e tabaccheria che ha gestito per dieci anni; poi un altro bar, "Angie’s" appunto, aperto otto anni fa:

"Non è stato un semplice locale, ma una grande famiglia per tutti coloro che anche solo una volta ci hanno messo piede - proseguono i familiari - Per Angelo non esistevano i “clienti”, bensì gli amici. E poi aveva quella capacità innata di mettere tutti d’accordo. Gli bastava ripetere quella sua parola magica: serenità. E tutto si sistemava. Gliel’abbiamo anche fatta stampare su una maglietta tanto gli era cara. Sono stati anni pazzeschi, anche lui si è divertito tanto facendo semplicemente ciò che più amava: stare in mezzo alla gente. "Angie's" stata la sua creatura a cui è rimasto più legato. Infatti abbiamo deciso che anche il locale chiuderà per sempre e se ne andrà insieme a lui"

Oggi i funerali

Grande appassionato di calcio nonché tifosissimo del Milan, è stato principale sponsor di una squadra di calcio, l'Hapoel Lomagna, forte anche di un fortissimo legame con tanti ragazzi della società. Gli stesso che tra poco, lunedì alle 15, renderanno omaggio ad Angelo durante i funerali nella chiesa della sua Passirano: