Serve il vespaio anti radon, la primaria finisce sotto i ferri

Sono ufficialmente iniziati i lavori di messa in sicurezza del piano interrato della scuola primaria di Busnago con la realizzazione di un vespaio aerato anti radon.

Serve il vespaio anti radon

L’intervento, ritenuto necessario per migliorare le condizioni dell’edificio scolastico costruito negli anni ’70, garantirà una maggiore durabilità della struttura e un ambiente più salubre per studenti e personale. Il caso, ricordiamo, risale a settembre 2021, quando Ats, anche su segnalazione dell’allora minoranza consiliare di "Insieme per Voi - Lega", aveva chiuso due aule della primaria a causa dell’assenza di un sistema anti radon nei locali seminterrati.

La primaria finisce sotto i ferri

Sebbene le concentrazioni rilevate fossero al di sotto delle soglie di pericolo, la scadenza della deroga concessa nel lontano 2012 aveva reso necessario un intervento per adeguare la struttura alle normative. Nel corso del 2022, la questione era stata inserita con priorità massima nel Piano triennale delle opere pubbliche. Ora ecco l’inizio ufficiale dei lavori, che verranno eseguiti senza interferire con il normale svolgimento delle attività scolastiche. L’intervento ha un costo complessivo di circa 310mila euro, interamente finanziato grazie a un bando pubblico.