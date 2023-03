Servizi Abitativi Pubblici, apre il bando 2023 per richiedere gli alloggi

Apre il 20 marzo il nuovo bando per l’assegnazione degli alloggi dei Servizi Abitativi Pubblici (ex ERP – edilizia residenziale pubblica), disponibili per i residenti e i lavoratori dei comuni di Desio, Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Limbiate, Muggiò, Nova Milanese e Varedo.

Unità subito assegnabili

Sono 7 le unità abitative immediatamente assegnabili: 2 a Cesano Maderno (di proprietà comunale), 3 a Limbiate (di proprietà comunale), 2 a Nova Milanese (di cui 1 di proprietà comunale e 1 di proprietà di ALER VA-CO-MB-B.A).

Dieci sono invece le case che potranno essere attribuite entro la scadenza del termine per la presentazione delle domande (3 maggio): 8 a Cesano Maderno (di proprietà di ALER VA-CO-MB-B.A) e 2 a Desio (di proprietà comunale).

“La casa è un bene primario e il diritto all’abitare è un tema centrale negli obiettivi della nostra Amministrazione, consapevoli delle difficoltà, sempre piu’ in aumento, in cui vengono a trovarsi le famiglie – spiega l’Assessore alle Politiche Familiari Fabio Sclapari - Si può partecipare esclusivamente mediante la procedura online e la domanda può essere presentata autonomamente. Ma aiutiamo anche tutti coloro che non hanno dimestichezza con la tecnologia, prevedendo la possibilità di un’assistenza gratuita per essere seguiti nella compilazione e nell’invio delle richieste di partecipazione al bando”.

La domanda

Le richieste possono essere presentate dalle ore 10 del 20 marzo sino alle ore 18 del 3 maggio 2023, esclusivamente in modalità digitale utilizzando la piattaforma informatica regionale:

Per presentare la domanda è necessario avere :

1) le credenziali per l'accesso alla piattaforma regionale servizi abitativi (SPID oppure CIE oppure CRS con relative password o PIN)

2) la marca da bollo da € 16,00 (o in alternativa la carta di credito)

3) l'attestazione ISEE in corso di validità (cioè richiesta dopo il 1° gennaio 2023)

4) eventuale percentuale d'invalidità riconosciuta (indicata sul certificato di invalidità)

5) avere con sé il proprio cellulare o smartphone (per l'uso delle credenziali di SPID e per la ricezione di SMS).

Informazioni sulle credenziali di accesso :

SPID, sistema pubblico di identità digitale: occorre ottenere le credenziali (ovvero username e password) effettuando il "riconoscimento" presso uno dei fornitori accreditati. Maggiori informazioni a questo link: https://www.spid.gov.it/

CIE, carta d'identità elettronica: occorre attivare il codice PIN della carta d'identità elettronica (CIE) per l'accesso e munirsi di un lettore smartcard contactless abilitato alla lettura della CIE oppure di uno smartphone dotato di interfaccia e dell'app CIEID. Maggiori informazioni a questo link: https://www.cartaidentita. interno.gov.it/cittadini/cie- id/

CRS (carta nazionale dei servizi o tessera sanitaria): occorre attivare il codice PIN della tessera sanitaria inviando una mail a sceltarevoca.desio@asst-monza. itper richiedere il codice PIN e il codice PUK unitamente alla copia della carta d'identità (fronte e restro), alla copia della CRS (fronte e retro), indicando nella mail il proprio cellulare e l'indirizzo mail personale e munirsi di un lettore smartcard CSN abilitato alla lettura della tessera sanitaria e di un software per la lettura di smartcard installato sul computer. Maggiori informazioni a questo link: https://www.agid.gov.it/it/ piattaforme/carta-nazionale- servizi

Un valido supporto per comprendere il meccanismo di compilazione della domanda: https://www.youtube.com/watch? v=m4d2HVNSbgE

Come chiedere assistenza per la compilazione della domanda

C’è la possibilità di usufruire di una postazione assistita - per i soli residenti nel Comune di Desio - presso l’ingresso A del Comune di Desio, previa prenotazione obbligatoria al numero 0362392516.

Presso l’ ALER VA-CO-MB-B.A. una postazione assistita disponibile presso la sede ALER Uog 3938229780. una postazione assistita disponibile presso la sede ALER Uog Monza via Baradello, 6 : il lunedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:30alle ore 16:00 previa prenotazione obbligatoria telefonando al numero

Presso l’Azienda Speciale Consortile “Consorzio Desio-Brianza”

Classi d’apprendimento prenotabili telefonando al numero 0362391774 il venerdì precedente dalle ore 10:00 alle ore 12:00.

Qui sei postazioni disponibili per classe d’apprendimento, dalle ore 14:30 alle ore 16:30:

o martedì 4 aprile 2023,

o martedì 18 aprile 2023

Presso le Organizzazioni sindacali che il 31 gennaio 2022 hanno sottoscritto il protocollo di intesa con Regione Lombardia:

-SUNIA (Sindacato Unitario Nazionale Inquilini e Assegnatari)

-SICET (Sindacato Inquilini Casa e Territorio Lombardia)

o Unione Inquilini Coordinamento Regione Lombardia

-UNIAT (Unione Nazionale Inquilini Ambiente e Territorio della Lombardia

-CONIA (Confederazione Nazionale Inquilini Associati)

-A.S.I.A. (Associazione Inquilini Abitanti)

-Feder.casa Regione Lombardia

Per supporto tecnico

A disposizione un indirizzo di posta elettronica: bandi@regione. lombardia.it o un numero verde: 800.131.151 (selezione 1 – 4)

dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 20.00 (festivi esclusi)