Chi può fare domanda e come presentarla

Le domande devono essere presentate entro le ore 12.00 del 20 maggio 2022, solo in modalità telematica.

E' stato pubblicato sul sito del Comune di Vimercate l'avviso per la presentazione delle domande di assegnazione degli alloggi destinati ai servizi abitativi pubblici (SAP).

Servizi Abitativi Pubblici nel vimercatese, aperto il bando

Le richieste presentate andranno a formare una graduatoria per l’assegnazione in locazione di alloggi destinati ai servizi abitativi pubblici (SAP) disponibili in città.

Diversi i requisiti per fare domanda. Tra questi segnaliamo la residenza o attività lavorativa regolare in Regione Lombardia alla data di presentazione della domanda; la cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione europea, stranieri titolari di permesso di soggiorno UE;

ISEE non superiore a € 16.000,00 e valori mobiliari ed immobiliari non superiori a quelli indicati all’art.5 dell’Avviso pubblico; non essere titolare del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nel territorio nazionale e estero. La verifica di tale requisito sarà effettuata mediante attestazione ISEE ordinario sia per i cittadini extra UE, sia per i cittadini italiani e appartenenti all’Unione Europea;

Nella nota informativa sono comunque indicati tutti i dettagli su requisiti necessari, i documenti da presentare e le modalità di inoltro della domanda. E' possibile inoltre visionare l’elenco degli alloggi disponibili nell’ambito territoriale del Vimercatese.

Entro quando presentare domanda

Le domande devono essere presentate dalle ore 9.00 del 20 aprile alle ore 12.00 del 20 maggio 2022, solo in modalità telematica, da parte dei cittadini interessati che dovranno inserirla e inoltrarla, sotto la propria responsabilità, attraverso la piattaforma informatica regionale collegandosi autonomamente all’indirizzo www.serviziabitativi.servizirl.it

Regione Lombardia ha messo a disposizione un numero verde in aiuto ai cittadini per l’accesso al sistema e alla presentazione della domanda: 800.131.151 (alla risposta selezionare in successione 1 - 4 - 2). Per altre informazioni è a disposizione l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Vimercate al numero di telefono 039.66.59.452/459.