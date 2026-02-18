Servizi post-scuola: due incontri di presentazione

Due incontri di presentazione dei servizi post-scuola dedicati ai bambini dai 3 ai 6 anni. Questa la proposta dell’assessorato alla Cura delle Persone di Vimercate in collaborazione con la cooperativa sociale Gaia.

Incontri per le famiglie dei bimbi 3-6 anni

Questi incontri, per le famiglie dei bambini e delle bambine che frequenteranno i plessi dell’infanzia nell’anno scolastico 2026/27, rappresentano un’importante occasione per conoscere più da vicino le attività educative proposte e i benefici pensati per supportare il benessere e la crescita dei più piccoli.

Il calendario degli appuntamenti

Per le famiglie delle scuole Andersen (Vimercate nord – San Maurizio) e Rodari (Vimercate sud) l’incontro si terrà questo giovedì, 19 febbraio, alle 17.30 presso Spazio Aperto, in via Fiume (accanto alla scuola Andersen).

Per le famiglie delle scuole Collodi (Ruginello), Perrault (Oreno) e Ponti (Vimercate centro) l’incontro è previsto per giovedì 26 febbraio alle ore 17:30 presso Giro Giro Tondo, in via XXV Aprile 18.

Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria

La partecipazione agli incontri è gratuita ma è necessario prenotarsi inviando una e-mail all’indirizzo post@gaiacoop.com per l’incontro del 19 febbraio mentre alla e-mail girogiriotondo@gaiacoop.com per l’incontro del 26 febbraio.

Iscrizioni da marzo

Durante gli incontri verranno illustrate tutte le attività previste dal servizio e verranno fornite informazioni utili per le iscrizioni che saranno aperto da marzo.

L’assessore: “Momento utile”