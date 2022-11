Servizio autobus a Seregno, modifiche temporanee ai percorsi a causa dei lavori sul cavalcavia

In conseguenza ai lavori di manutenzione straordinaria del cavalcavia della SS 36 e vista l’istituzione del senso unico di marcia da Seregno verso Albiate, il Comune informa che si è resa necessaria una rimodulazione dei percorsi con il conseguente adattamento degli orari delle corse del servizio di trasporto pubblico urbano Stie. Per garantire il servizio, gli autobus saranno fatti trasitare sulla Statale 36 ed usciranno, seppur per un breve tratto, dal territorio comunale.

Il numero complessivo di corse nell'arco della giornata non è stato modificato e non sono state soppresse fermate.

I nuovi orari entreranno in vigore, per le corse sotto elencate, da lunedi 21 Novembre:

- Linea 1 ANDATA - Capolinea Dosso: direzione Centro Sportivo/Piscina

- Linea 1 RITORNO - Centro Sportivi/Piscina: direzione Capolinea Dosso

CORSE FINALIZZATE SCOLASTICHE MODIFICATE:

Scuola Primaria Cadorna: corsa 6M Andata - corsa 5P Ritorno

Scuola Primaria Stoppani: corsa 10M Andata

Scuola Primaria Moro: corsa 6 Andata - corsa 21 Ritorno

Scuola Primaria Rodari: corsa 1P Ritorno

Scuola Secondaria Don Milani: corsa 5M Andata - corsa 1UM Ritorno - corsa 4P Ritorno

Scuola Secondaria Manzoni: corsa 6/1M Andata - corsa 6bis Andata-corsa 10UM Ritorno - corsa 12P Ritorno- corsa 10P Ritorno - Soppressione corsa 24UM-

Istituti superiori di Via Briantina "P.Levi" e "M.Bassi":corsa 5M Andata - corsa 17UM Ritorno - corsa 14UM Ritorno

Istituto superiore Parini - viale Tiziano: corsa 6/1M Andata - corsa 6 bis Andata - corsa 15UM Ritorno - 16UM Ritorno

Le modifiche orarie dureranno per tutto il periodo di permanenza della limitazione alla circolazione.