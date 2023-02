In Comune sette posti per il Servizio civile

Ultimi giorni per presentare la candidatura al Servizio civile nazionale. I posti disponibili a Seregno.

Servizio civile, sette posti in Comune

Il Comune di Seregno cerca sette volontari di Servizio civile nazionale: quattro per il servizio cultura e biblioteca, due per il servizio tutela minori e uno per il servizio servizio anziani - custodi sociali. Tutti i progetti della durata di dodici mesi prevedono la certificazione delle competenze, un percorso di tutoraggio e un contributo economico mensile di 444,30 euro.

E quattro in Legambiente

Gli aspiranti volontari devono presentare la domanda di partecipazione entro il 10 febbraio on line, sulla piattaforma Dol (https://domandaonline.serviziocivile.it). Il bando di selezione è pubblicato dal Dipartimento per le Politiche giovanili. Anche il circolo seregnese di Legambiente mette a disposizione quattro posti.