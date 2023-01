La Lega del Filo d’Oro aderisce all’edizione 2023 del Servizio Civile Universale all’interno del programma di intervento, ”Io faccio bene”, presentato in collaborazione con Fondazione Don Carlo Gnocchi e Fondazione Sacra Famiglia e in coprogrammazione con Endofap Don Orione, Caritas e ANCI Lombardia.

Servizio Civile Universale: a Lesmo quattro posti disponibili come volontario della Lega del Filo d'Oro

La Lega del Filo d’Oro ha presentato 2 diversi progetti che hanno lo scopo di aiutare le persone sordocieche a uscire dal loro isolamento, che sono “Legami Speciali” e “Fammi sentire nel mondo”.

Il nuovo bando prevede la partecipazione per 40 volontari, da inserire in diversi Centri Residenziali e Servizi Territoriali, tra i quali figura quello di Lesmo. Per candidarsi basta avere un’età compresa tra i 18 e i 29 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda, un diploma di scuola media superiore e la patente di guida B.

In che settori saranno impiegati

Nello specifico della sede Lombarda della Lega del Filo d’Oro a Lesmo, i posti disponibili sono 4 per un orario di servizio di 25 ore settimanali. Due figure saranno impiegate nel progetto legato alle attività del Centro Socio Sanitario Residenziale e altre due per quello centrato sull’impegno del Servizio Territoriale.

Come fare domanda

Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it dove, attraverso un semplice sistema di ricerca con filtri, è possibile scegliere il progetto per il quale candidarsi.

Ai giovani selezionati, che saranno poi avviati al servizio civile, è riconosciuto un assegno mensile pari a € 444,30.