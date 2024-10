Gelsia "promossa" da Arera per il servizio del call center

A Seregno Gelsia del Gruppo Aeb-A2A si distingue per il livello di soddisfazione espresso dai propri clienti. Lo rileva l'indagine demoscopica sul servizio dei call center delle aziende che operano nella vendita dell’energia elettrica e del gas, pubblicata nei giorni scorsi da Arera, l'Autorità che regola il settore.

Gelsia, risultati oltre la media nazionale

Nel 25esimo report condotto da Arera, che ha coinvolto 35 principali operatori nazionali del settore, i clienti di Gelsia valutano il servizio clienti in maniera positiva, sopra la media nazionale. L'azienda ha superato il 90 per cento in tutti i principali indicatori di soddisfazione dell'indagine, riferita al secondo semestre del 2023.

La soddisfazione del dg Fornaro

“ll Customer satisfaction index di Gelsia ha raggiunto il punteggio di 90,4 su 100, superando la media nazionale - spiega con soddisfazione il direttore generale di Gelsia, Riccardo Fornaro - Questo risultato pone l'azienda tra i migliori operatori del settore per qualità del servizio e attenzione al cliente. L’analisi di Arera ha riconosciuto proprio queste caratteristiche: chi contatta la società ha maggiori possibilità di parlare subito con un operatore e, al termine della chiamata, risolve le sue richieste in misura superiore rispetto alla media nazionale. L'86 per cento delle chiamate viene risolto con successo al primo tentativo, a fronte dell'82 per cento registrato dalle altre aziende prese in esame”.

Ottimi risultati in tutte le categorie

Dall’indagine emerge che Gelsia ha ottimi livelli di soddisfazione del cliente in tutte le categorie. In particolare, per la società brianzola il 93,2 per cento ha segnalato di aver trovato facilmente una linea libera, mentre il 96,4 ha apprezzato la semplicità del sistema di risposte automatiche. I tempi di attesa per parlare con un operatore hanno ottenuto un punteggio di gradimento del 93,2 per cento, mentre la cortesia degli operatori ha sfiorato l'eccellenza (98,99). Si aggiungono la chiarezza delle risposte, valutata positivamente dal 96,4 per cento degli utenti e la capacità di risolvere rapidamente le problematiche (93,2). In tema di rapidità di risposta, l'82,5 per cento di chiamate è stato gestito immediatamente, a fronte del 73,6 della media nazionale.

"Creiamo valore per le nostre persone"

"La nostra azienda si focalizza su quattro aspetti chiave: territorialità, digitalizzazione, innovazione sostenibile e qualità del servizio - afferma Mauro Ballabio, presidente di Gelsia - Ci impegniamo a creare valore a lungo termine per le nostre persone, attraverso ascolto, trasparenza e una governance aziendale solida Per garantire un'interazione efficace con tutti i nostri stakeholder, puntiamo a essere un punto di riferimento grazie ai nostri esperti, attraverso canali fisici, telefonici e digitali. I risultati dell'analisi condotta da Arera ne sono la conferma”.