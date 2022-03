Come donare

In attesa della manifestazione contro la guerra in Ucraina in programma domani, sabato 5 marzo, alle 15.30 in piazza Conciliazione, l'Amministrazione comunale di Desio aderisce all'iniziativa dell'Associazione Regala un Sorriso che ha avviato una raccolta farmaci da inviare in Ucraina.

Servono farmaci per l'Ucraina, avviata una raccolta anche a Desio

Tutti possono donare. Come? Semplicemente andando nelle farmacie del territorio aderenti all'iniziativa ed acquistando farmaci di prima necessità - come ad esempio analgesici, antidolorifici, cerotti - e poi contattare l'associazione Regala un Sorriso per la donazione (il numero lo trovate nella locandina qui sotto)

Il sindaco "Desio dimostra di avere un gran cuore"