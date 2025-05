Sesta tappa per la mostra sui paesaggi della Sardegna

Inaugurata in questi giorni a Concorezzo la mostra sui paesaggi della Sardegna in omaggio a Enrico Berlunguer e alla sua guardia del corpo Salvatore Patatu.

Tappa a Concorezzo per la mostra sui paesaggi della Sardegna

Ha inaugurato la Mostra Guido Andreoni Segretario Cittadino del Pd, che ha ringraziato il Circolo Culturale Sardegna di Concorezzo, Vimercate e Monza, per la brillante iniziativa Culturale volta a rendere omaggio ai loro due prestigiosi conterranei Berlinguer e Patatu.

Il presidente del sodalizio che partecipa a Concorezzo d'estate da 30 anni con la Festa Sarda e le ostre sulla Sardegna, Salvatore Carta ha ringraziato Guido Andreoni e gli ha donato la pergamena ricordo.

Si e passati poi a parlare di pugilato con Costantino Colombi, ex pugile, con Gianraimondo Farina e, in collegamento, con Tino Dettori ex Sindaco di Anela e con il pugile ottantenne Mario Sanna, Campione d'Italia dei pesi leggeri nel 1971 che vive ad Aprilia e ha scritto un bel libro sulla sua vita di pugile e dell'incontro con Gigi Riva.

La mostra si potrà visitare fino al 2 giugno mentre domenica 1 giugno invece è previsto (alle ore 10) nell'Auditorium di Villa Zoia un incontro per parlare di Grazia Deledda e ancora di Enrico Berlinguer.