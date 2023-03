La Casa della Carità di Seregno sarà una delle realtà scelte per la campagna 2023 della Cei (Conferenza episcopale italiana) per l’8xmille, la quota dell’Irpef che annualmente ogni contribuente può scegliere (senza oneri) di destinare allo Stato o a diverse confessioni religiose.

Set cinematografico alla Casa della Carità di Seregno

Lo scorso sabato 4 marzo l’ex convitto Pozzi e il relativo giardino di via Alfieri, che ospita da due anni le molteplici attività della Casa della Carità a sostegno di persone e/o famiglie in difficoltà (non solo economiche) con circa 3mila soggetti ‘incontrati’ nel solo 2022, è stato trasformato per l’intera giornata e sino a tarda sera in un vero e proprio set cinematografico con grande dispiegamento di uomini.

Una quarantina le persone impegnate, suddivise in due troupe tra tecnici, assistenti e addetti alla movimentazione delle strumentazioni e poi diversi mezzi, tra camion e furgoni carichi di apparecchiature di ripresa tra le più avanzate, cavi, sistemi di illuminazione, oltre ad un’autobotte per realizzare una pioggia artificiale necessaria per una sequenza dello spot.

Le riprese hanno riguardato la mensa solidale, il guardaroba curato dalla conferenza San Vincenzo, il magazzino per la preparazione dei pacchi viveri e generi di prima necessità per le famiglie, il nuovo emporio solidale di cui è prossima l’apertura ed in particolare il cosiddetto ‘piano freddo’ ovvero l’assistenza notturna ai senza dimora (anche donne) per il

periodo invernale.

Gli attori sono volontari e ospiti della Casa della Carità

Per le diverse situazioni non sono stati impiegati attori ma volontari ed ospiti della Casa della Carità, che hanno accolto volentieri l’invito a rappresentarne la realtà quotidiana per il sostegno dei contribuenti italiani alla opere di carità che la Cei sostiene ogni anno con i fondi dell’8xmille (oltre 280 milioni di euro nel 2022 di cui 150 nelle diocesi italiane e 80 milioni nel terzo mondo). E’ stata realizzata anche un’intervista a Gabriele Moretto, direttore della Casa della Carità.

La scelta della Casa della Carità di Seregno è stata effettuata dalla Caritas nazionale su indicazione della Caritas ambrosiana e segnalata al Servizio per la promozione del sostegno economico alla Chiesa cattolica della Cei, il cui responsabile Massimo Monzio Compagnoni ha voluto seguire di persona le riprese per l’intera giornata. Sul set ha fatto capolino anche il responsabile diocesano per l’8xmille, don Massimo Pavanello.