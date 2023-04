Settant’anni di matrimonio per Umilia e Valentino. I coniugi Zardoni al traguardo delle nozze di ferro

Nella foto in bianco e nero scattata l’11 aprile 1953, giorno delle nozze, seduti una accanto all’altro sul sedile posteriore dell’auto, entrambi puntano l’obiettivo della macchina fotografica con il volto raggiante di felicità. Settant’anni dopo, nello scatto a colori che li ritrae seduti sul divano di casa, sorridono complici e, mentre lui le posa dolcemente la mano sul fianco destro, in segno di protezione, lei lo guarda con tenerezza tenendo tra le mani la crostata appena sfornata.

Settant’anni di matrimonio per Umilia e Valentino

Nozze di ferro per Umilia Molteni e Valentino Zardoni, che in settant’anni di matrimonio hanno condiviso tutto, gioie e soddisfazioni, ma anche momenti di fatiche e dolori, diventando uno il sostegno dell’altro. Binzaghesi doc, entrambi classe 1930, si sono conosciuti e innamorati da ragazzini e sono stati uniti in matrimonio dal fratello di lui, monsignor Serafino Zardoni, nel santuario di Lezzeno, sul Lago di Como. Informatore medico scientifico lui, casalinga lei, in settant’anni l’inossidabile coppia di Binzago ha avuto cinque figlie e quattro figli (Giovanna, Marinella, Paola, Raffaella, Gabriele, Michele, Fabiola, Luca e Marco), che li hanno resi nonni di 19 nipoti che, a loro volta, li hanno fatti diventare bisnonni di 16 pronipoti.

Sabato mattina della scorsa settimana, settant’anni dopo quel «sì» pronunciato con la gioia nel cuore e l’emozione di andare incontro a una vita ancora tutta da scrivere insieme, marito e moglie si sono presentati nel piccolo santuario di Santa Maria delle Grazie, nella «loro» Binzago, per ringraziare Dio per questa lunga unione durante la Messa celebrata dal parroco, don Fabio Viscardi.

La festa con i parenti

E domenica poi, a pranzo, hanno festeggiato l’invidiabile traguardo in un ristorante della città abbracciati dalla «cerchia ristretta» di 65 familiari tra figli, nipoti, pronipoti oltre a nuore, generi, mogli e sposi dei nipoti.

Esempio di amore vero e incondizionato, che resiste a tutte le avversità, proprio come il ferro, Umilia e Valentino Zardoni nei giorni scorsi hanno ricevuto gli auguri per il loro anniversario da record da tantissimi membri della comunità per cui si sono tanto spesi: lui è stato per anni nel Consiglio pastorale e lei ha lavato e stirato con cura fino ai novant’anni le tovaglie dell’altare della chiesa.