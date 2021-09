Settimana di lavori notturni sulle tangenziali Est e Nord

La prossima settimana diverse chiusure, in orario notturno, per lavori sulle tangenziali Est e Nord, nei tratti brianzoli.

Lavori notturni sulla Tangenziale Est

Nel dettaglio i lavori sulla Tangenziale Est, per manutenzione della segnaletica orizzontale, coinvolgeranno la zona di Agrate, Carnate e Usmate.

In particolare dalle ore 22:00 di giovedì 9 settembre alle ore 06:00 di venerdì 10 settembre, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione Venezia-Lecco) nella tratta compresa tra lo svincolo S.P.208 Carugate (Km 17+808) e S.P.13 Agrate (km 21+040). Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da S.P.208 Carugate (Km 17+808) per la medesima carreggiata nord. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in Tangenziale Est allo svincolo S.P.13 Agrate Brianza (km 21+040), per il traffico diretto in Autostrada A4 l’ingresso è previsto al casello di Agrate Brianza (A4, km 145+900).

Invece dalle ore 23:00 di venerdì 10 settembre alle ore 07:00 di sabato 11 settembre, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione Usmate-Lecco) nella tratta compresa tra gli svincoli Carnate (Km 29+180) e Disinnesto S.P41 (Km 29+345). Contestualmente verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata da Carnate e Usmate (Km 29+180) per la medesima carreggiata nord. I percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono la deviazione del traffico in viabilità ordinaria.

Cantieri anche sulla Nord

Sulla tangenziale Nord invece, per lavori TERNA in competenza ASPI 2° Tronco di Milano, si rendono necessarie le seguenti chiusure:

- Dalle ore 23:00 di mercoledì 8 settembre alle ore 05:00 di sabato 11 settembre 2021, esclusivamente in pari orario notturno per tre notti consecutive, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in uscita per A4 -Torino e Monza Sant’Alessandro (km 4+304) da carreggiata nord (direzione Como-Meda). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo successivo Monza Centro / Sesto 1° Maggio (km 5+281).

- Dalle ore 23:00 di mercoledì 8 settembre alle ore 05:00 di sabato 11 settembre 2021, esclusivamente in pari orario notturno per tre notti consecutive, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata da Monza S. Alessandro (Km 4+500) per A4-Torino e carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in direzione nord allo svincolo Monza Centro / Sesto San Giovanni - 1° Maggio (Km 5+281).