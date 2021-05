Seveso: 16 nuovi contagi nell’ultima settimana e un decesso. Sempre negli ultimi sette giorni ci sono state anche 65 guarigioni. Tre le classi che sono state messe in quarantena.

Seveso: 16 nuovi contagi nell’ultima settimana e un decesso

Nuovo aggiornamento in merito all’emergenza sanitaria a Seveso. In base all’ultimo bollettino regionale nel comune brianzolo ci sono stati 16 nuovi contagi nell’ultima settimana e un decesso. Il bollettino dunque riporta ora 2.430 nominativi, di cui i deceduti sono diventati 71. Tra i 2.359 trovati positivi al tampone del “coronavirus” 2.306 sono guariti (in 65 nell’ultima settimana).

Contagi a scuola

Per quanto riguarda l’incidenza dei contagi sull’attività didattica in presenza, sempre nell’ultima settimana è stata riscontrata positività al virus Covid-19 di 1 alunno della scuola primaria Enrico Toti, di 1 alunna della scuola secondaria di primo grado Don Aurelio Giussani e di 1 alunna della scuola secondaria di primo grado Leonardo da Vinci, le cui classi sono state poste in isolamento domiciliare (quarantena) così come gli utenti del servizio di trasporto scolastico limitatamente al pullman numero 2 che effettua servizio per e da la scuola Leonardo da Vinci.

Il prossimo bollettino sui contagi da virus Covid-19 sarà diffuso, salvo casi particolari, lunedì 31 maggio 2021.