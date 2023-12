Seveso, 75 consegne da parte dei Babbi Natale del Comitato Folcloristico di via Zara

A Seveso i Babbi Natale del Comitato Folcloristico di via Zara hanno consegnato i doni ai bambini alla sera della vigilia, come da tradizione.

Una tradizione che va avanti dal 1990

Una tradizione che persiste dal 1990. Il Comitato Folcloristico di via Zara di Baruccana, come ogni vigilia di Natale, è stato grande protagonista. Cinque Babbi Natale hanno infatti provveduto a consegnare i doni ai bambini la sera della vigilia. 75 le consegne effettuate, suddivise in diversi Comuni del territorio: Seveso, Barlassina, Cesano Maderno, Lazzate, Seregno, Cabiate e Meda.

Il ricavato alle adozioni

Chi in auto, chi invece a bordo dei trattori, ha raggiunto i luoghi predestinati per terminare le consegne. Comitato che nei giorni scorsi ha realizzato, nello spazio verde del sottopasso pedonale, il tradizionale presepe, che sarà visitabile sino all'Epifania. I fondi ricavati dalla consegna dei doni saranno destinati al progetto delle adozioni a distanza, sostenute da anni dal Comitato Folcloristico.