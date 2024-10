Seveso, avanzano i lavori agli impianti di illuminazione pubblica

Seveso, avanzano i lavori di manutenzione dell'illuminazione pubblica. Proseguono i lavori di manutenzione.

La soddisfazione del Centrodestra

Prosegue la manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica, con nuovi interventi in piazze, parchi e altre aree pubbliche.

"Per anni il contenzioso con Enel Sole, originatosi nel 2014, e proseguito con ricorsi e cause legali, ha generato un onere temporale e finanziario per gli uffici e le casse comunali - sottolinea l'alleanza di Centrodestra - Questa vicenda ha inevitabilmente impattato sulla qualità del servizio stesso, evidenziando varie situazioni sul territorio che richiedono interventi di manutenzione straordinaria da diversi anni. L'intenzione dell'Amministrazione è stata costantemente orientata alla risoluzione della problematica seguendo l'iter corretto, al fine di intervenire tempestivamente e ripristinare un servizio efficiente per i cittadini. Un percorso iniziato lo scorso anno, grazie all'approvazione della transazione con Enel Sole, che ha portato ai primi interventi di manutenzione".

Interventi che sono proseguiti con altri lavori di ripristino dell'illuminazione pubblica. Poi so proseguirà con la gara per l'affidamento del servizio.

Tante aree coinvolte

"In attesa del nuovo affidatario, negli ultimi mesi l'Amministrazione, con il supporto del Consigliere delegato Rocco Arcorio, che ha seguito attentamente l'intero processo, ha scelto comunque di affrontare già alcune delle criticità presenti, al fine di risolverle nel più breve tempo possibile. Un impegno costante che continuerà a portare altri risultati ben visibili sul territorio" sottolineano dalla maggioranza.

Gli ultimi interventi in questione hanno riguardato le seguenti aree: Piazza Confalonieri, Via Longoni, Parcheggio di via De Gasperi, Sottopasso via Zara, Parco via Salvo d'acquisto, Parco del gaggin, via del torrente, asilo e centro sportivo di via Monterosa, via Venezia, Parco via Verona, Piazza Italia, Piazza Leonardo Da Vinci, Parco Pregadio, Parcheggio e sottopasso pedonale della stazione di Baruccana.