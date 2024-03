Seveso Comune virtuoso: paga i fornitori in anticipo

Seveso Comune virtuoso: pagano i fornitori in anticipo. E per il 2024 non accantonerà un euro nel fondo di garanzia dei debiti commerciali.

Il Comune di Seveso non ha "debiti commerciali"

Nel bilancio del 2024 il Comune di Seveso non accantonerà nemmeno un euro nel fondo di garanzia dei debiti commerciali. Questo grazie alla contabilità virtuosa degli uffici, puntuali nei pagamenti ai fornitori. Ma cos’è il fondo di garanzia dei debiti commerciali? Tutte le pubbliche Amministrazioni sono tenute a pagare le fatture entro trenta giorni dalla data del loro ricevimento. Lo stabilisce il decreto legislativo n. 231/2002 che recepisce una direttiva europea volta a contrastare il ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali. Per chi non rispetta i tempi di pagamento subentra l'obbligo dell'iscrizione a bilancio di questo particolare fondo di garanzia che ha una sorta di carattere sanzionatorio perché sottrae risorse che potrebbero essere spese dall'ente in altri ambiti. Un monito pecuniario ai "cattivi pagatori".

Nel 2023 fatture pari a 10 milioni di euro

Seveso visto che sia nel 2022 che nel 2023 ha uno stock dei debiti commerciali scaduti pari a zero e che a fronte di un importo di fatture ricevute nello scorso anno pari a oltre 10 milioni di euro, ha fatto registrare un ottimo risultato nella tempistica dei pagamenti. L'indicatore di ritardo dei pagamenti è di “meno 11 giorni” rispetto al termine di 30 giorni

stabilito dalla legge, che significa che il Comune di Seveso paga mediamente i suoi fornitori dopo 19 giorni (30-11). Parametri che indicano l'efficienza della macchina comunale e del coordinamento esistente fra i vari uffici con la Ragioneria. Questo nonostante il personale sia ancora sotto-dimensionato (del 10 per cento) – ma in miglioramento - rispetto alle effettive esigenze. Attualmente il Comune di Seveso conta 81 dipendenti, numero in crescita rispetto il gennaio del 2022 visto che negli ultimi due anni (fino al 31/12/2023) le assunzioni sono state 29 a fronte delle 22 cessazioni di rapporto per varie motivazioni.

Il grazie agli uffici del sindaco Borroni

Commenta il sindaco, Alessia Borroni: