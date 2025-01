C'è anche il Comune di Seveso tra quelli ammessi all'elenco di "Città che legge 2024-2025-2026".

Seveso è "Città che legge" per la prima volta

La qualifica viene assegnata dal Centro per il libro e la lettura (istituto autonomo del Ministero della Cultura) tramite apposito bando. E' la prima volta che il Comune di Seveso può fregiarsi di questo titolo creato nel 2017.

Grazie a questa nomina il Comune fino al 2026 potrà partecipare all’omonimo bando di finanziamento “Città che legge”, destinato a progetti meritevoli che abbiano come obiettivo la promozione del libro e della lettura. Entusiasta l'assessore alla Biblioteca e alla Cultura Michele Zuliani:

"Sono veramente orgoglioso di questo riconoscimento che Seveso ottiene per la prima volta. Ma al di là della soddisfazione, si tratta di una grande notizia per la nostra città, dato che la qualifica ottenuta è un “sigillo”, una certificazione di garanzia, dello stato di salute di quella porzione di attività culturale che ruota intorno alla promozione della lettura e del libro, un ambito sul quale la nostra Amministrazione ha puntato tanto già dall’inizio del nostro mandato. Questo riconoscimento rappresenta un'opportunità fondamentale per fare della lettura un pilastro della cultura urbana, ma anche un requisito fondamentale per partecipare a bandi e progetti di promozione della lettura capaci di valorizzare le sinergie tra istituzioni pubbliche, istituti scolastici, biblioteche e associazionismo. Un grande grazie va a tutti i soggetti che hanno fatto "rete" con noi e all’Ufficio Cultura del Comune".

Politiche pubbliche di promozione della lettura

Con la qualifica di “Città che legge” Il Centro per il libro e la lettura, d’intesa con l’Anci, intende promuovere e valorizzare l’Amministrazione comunale che si impegna a svolgere con continuità politiche pubbliche di promozione della lettura sul proprio territorio. Con la qualifica si vuole riconoscere e sostenere la crescita socio-culturale delle comunità urbane, attraverso la diffusione della lettura come valore riconosciuto e condiviso, in grado di influenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva. L'inserimento di Seveso nell'elenco per il prossimo triennio rappresenta anche un riconoscimento concreto per quanto riguarda l'attività della locale Biblioteca civica a favore della diffusione della lettura e più in generale con l'organizzazione di eventi culturali e sociali.