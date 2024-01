Seveso piange l'ex parroco don Carlo Stucchi

Seveso piange il suo ex parroco don Carlo Stucchi. Si è spento oggi, giovedì 18 gennaio 2024, a 79 anni.

Addio a don Carlo Stucchi

Nato a Canegrate (Milano) il 2 settembre 1944 e ordinato sacerdote nel Duomo di Milano il 14 giugno 1980, subito dopo è diventato vicario parrocchiale a Busto Arsizio, nella parrocchia del Santissimo Redentore, ruolo che ha svolto per dieci anni, fino al 1990.

Per 14 anni alla guida della parrocchia San Carlo di Seveso

Poi è iniziato il suo lungo servizio per la parrocchia San Carlo di Seveso. Quattordici anni in cui ha lasciato il segno nella comunità, che non l'ha mai dimenticato. Dal 2004 al 2012 è stato parroco a Garbagnate Milanese (Loc. S. Maria Rossa – S. Maria Nascente), per poi diventare vicario parrocchiale a Legnano (Santi Magi). Dal 2019 era assistente spirituale dell’Istituto Pio XII di Legnano, mentre dal 2023 era residente a Gorla Minore (Loc. Prospiano – Fondazione “Raimondi Francesco”).

Sabato i funerali di don Carlo Stucchi nella chiesa di San Pietro a Seveso

I funerali saranno celebrati sabato 20 gennaio alle 10.30 nella chiesa di San Pietro a Seveso.