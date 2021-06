Seveso sempre più digitale con il portale dei certificati online.

Arriva il portale dei certificati online

Grazie alla progressiva digitalizzazione e integrazione dei propri servizi con i sistemi nazionali, sarà attivo da lunedì 21 giugno sulla home page del sito istituzionale del Comune di Seveso il portale dei certificati on-line, che consentirà ai cittadini residenti di richiedere e stampare certificati anagrafici, per sé e per i componenti della propria famiglia, oltre che richiedere certificati relativi ad altri soggetti, specificando il motivo della richiesta, in qualsiasi momento e da remoto, senza doversi recare presso gli uffici dell’Ente.

Ecco come utilizzarlo

L’accesso al servizio potrà essere effettuato collegandosi al sito istituzionale del Comune e autenticandosi, inizialmente tramite SPID ma in futuro anche tramite CNS, TS-CNS, CIE. Il documento risultante, in formato PDF e firmato digitalmente, potrà essere immediatamente scaricato dal cittadino e inviato per e-mail. Resterà inoltre a disposizione sul repository dell’Amministrazione comunale per utilizzi e verifiche futuri. Il portale consentirà inoltre di stampare in autonomia autocertificazioni precompilate con i dati desumibili in automatico dall’anagrafe comunale e di consultare i propri dati. Al certificato emesso per via telematica non si applicheranno i diritti di segreteria. Ove il certificato fosse soggetto all’imposta di bollo, sarà possibile comunque utilizzare il portale, inserendo negli appositi campi la data di emissione e il numero del bollo, previamente acquistato presso i rivenditori autorizzati.

Il vicesindaco: "Prosegue il processo di digitalizzazione del Comune"

“L'introduzione del servizio per la richiesta dei certificati on-line è un ulteriore obiettivo raggiunto all'interno del progetto di digitalizzazione del Comune di Seveso previsto dal programma elettorale del sindaco Luca Allievi - dichiara il vicesindaco e assessore alla Comunicazione, David Galli - Con questo canale di accesso alla Pubblica Amministrazione i cittadini di Seveso possono reperire, in autonomia, le certificazioni di cui necessitano senza doversi muovere da casa. Allo stesso tempo la prevedibile riduzione di afflusso agli sportelli permetterà ai funzionari di dedicarsi ad altri progetti innovativi. Ringrazio tutti i dipendenti del Comune di Seveso che hanno partecipato con entusiasmo ed energia a questa iniziativa, in particolare tutta la squadra dei Servizi Demografici e di Information Technology”.