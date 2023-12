Seveso si conferma Comune riciclone per quanto riguarda il 2022. Soddisfatta il sindaco Alessia Borroni: "Un traguardo importante e non scontato".

Per Seveso è una conferma

Legambiente pochi giorni fa ha premiato i Comuni brianzoli più ricicloni. Tra loro figura anche Seveso. Due sono le condizioni da rispettare per fare parte dei Comuni ricicloni: almeno il 65% di raccolta differenziata (obiettivo dettato dalle norme europee e dal PRGR-Programma Regionale Gestione Rifiuti) e meno di 75 Kg annui per abitante di residuo secco non riciclabile. Seveso fa ampiamente meglio con la quota di differenziata che si attesta nuovamente all'86.3% (stessa percentuale del 2021) e 56.7 Kg di indifferenziato, quasi quattro in meno rispetto al 2021. Numeri importanti che confermano come la città sia estremamente virtuosa in questo senso.

La soddisfazione del sindaco

Grande soddisfazione da parte del sindaco Alessia Borroni: