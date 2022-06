Seveso, il sindaco Alessia Borroni positiva al Covid. L'annuncio con un messaggio apparso sui social network.

Con un messaggio rivolto ai cittadini e pubblicata sui social network, il sindaco di Seveso, Alessia Borroni, ha annunciato la propria positività al Covid. Un'ufficialità arrivata nella giornata di oggi, mercoledì 29 giugno 2022. "Care amiche e cari amici, in questi giorni avrei voluto partecipare alle tante iniziative previste sul nostro territorio: il campus degli Alpini di venerdì alle scuole Frassati, l’evento dell’associazione Seveso Futura di sabato, il concerto "A summer night blues" in piazza Verdi, oltre alle serate con il Marathon Club e la nostra Croce Bianca al tendone di via Redipuglia, dove da domani fino a domenica potrete gustare i deliziosi arrosticini abruzzesi - ha scritto il primo cittadino -