Seveso tra i "Comuni ricicloni" con oltre l'86 per cento di raccolta differenziata

Seveso si conferma tra i "Comuni ricicloni" con oltre l'86 per cento di raccolta differenziata. Una percentuale abbondantemente superiore alla media sia provinciale che regionale.

Seveso tra i "Comuni ricicloni"

Seveso si conferma stabilmente nel novero dei "Comuni Ricicloni". Sono 308 in tutta la Lombardia, circa il 20% del totale, quelli che fanno parte della classifica dei cosiddetti "Comuni Rifiuti Free" a cui vi accedono solo i Comuni che, oltre a raggiungere o superare il 65% di raccolta differenziata, hanno conferito meno di 75kg abitante/anno di rifiuto secco non riciclabile. Parametri che Seveso rispetta abbondantemente già da qualche anno come si evince dai dati diffusi mercoledì 29 marzo da Legambiente Lombardia nell’ambito dell’Ecoforum Lombardia a Cascina Triulza dove i Sindaci di queste Amministrazioni virtuose sono state premiati. Tra le righe della 29^edizione del dossier Comuni Rifiuti Free – Comuni Ricicloni, il rapporto di Legambiente Lombardia su elaborazione di Ars Ambiente dei dati 2021 forniti da Arpa Lombardia attraverso il sistema O.R.S.O. scopriamo come la percentuale di raccolta differenziata di Seveso è pari all'86.30%, ampiamente sopra la media regionale (73.2%) e quella provinciale (79.1%). Inoltre, sempre nel 2021, Seveso ha un residuo secco non riciclabile pari a 60.4 Kg abitante/anno (era 60.8 nel 2020). Tra l'altro la Provincia di Monza Brianza si conferma anch'essa tra le più sensibili a questo tema con 26 Comuni "Rifiuti Free" su 55. Solo la provincia di Mantova, con una popolazione che è la metà rispetto a quella monzese, ha numeri migliori.

La soddisfazione del sindaco

Mercoledì a Cascina Triulza era presente anche il sindaco di Seveso Alessia Borroni che commenta così i dati sevesini: