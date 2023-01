Seveso, l'Ufficio Lavori pubblici cambia sede

L'Ufficio Lavori pubblici si trasferisce nella sede del Comune di Seveso: una scelta fatta nell’ottica del risparmio energetico e dell’ottimizzazione degli spazi.

L'Ufficio Lavori pubblici cambia sede

L'Ufficio Lavori pubblici del Comune di Seveso si trasferisce. Dopo circa vent’anni di permanenza nell’edificio della ex biblioteca in piazza Roma, i Lavori pubblici tornano nella sede municipale di viale Vittorio Veneto e troveranno posto dove fino a pochi mesi fa c'erano gli spazi riservati al messo comunale e all’Urp, a loro volta trasferitisi nei pressi dell’ingresso. Armadi, sedie e scrivanie sono già state trasportate nei giorni scorsi da piazza Roma a viale Vittorio Veneto, nei prossimi giorni il trasloco sarà completato con il passaggio dei personal computer e degli apparecchi telefonici dei dipendenti.

Obiettivo diminuzione sprechi

Un intervento che si inserisce nella politica di diminuzione degli sprechi e di efficientamento sostenuta dall’attuale Amministrazione che già mesi fa aveva attivato un canale con i Lavori pubblici per programmare al meglio questo spostamento. Il tutto in un'ottica di ottimizzazione degli spazi degli uffici comunali e di risparmio energetico che proseguirà anche in futuro con nuove iniziative. A pieno regime i locali di piazza Roma erano arrivati ad ospitare anche una dozzina di dipendenti, progressivamente diminuiti negli ultimissimi anni fino ai cinque attuali. A un calo di personale è seguito, soprattutto di recente, un aumento dei costi. Il mantenimento energetico (elettricità e riscaldamenti) dell’oramai vecchia sede in è pari a circa 16-18mila euro annui che, da oggi, non peseranno più sui bilanci comunali. Un trasloco praticamente a costo zero (se si esclude la tinteggiatura dei nuovi ambienti) visto che sono stati mantenuti per intero gli arredamenti anche nella nuova location. In piazza Roma resterà solamente l’archivio. Il trasferimento in viale Vittorio Veneto è funzionale anche a una strategia di miglioramento organizzativo del lavoro. La presenza nella stessa sede di un maggior numero di dipendenti permetterà di collaborare efficacemente e più rapidamente per sopperire anche alla carenza di personale, alla quale si sta comunque ovviando in tempi più celeri possibile.