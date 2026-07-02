Seveso50 a Cesano Maderno: già sold out l’evento con Stefano Nazzi. A pochi giorni da uno degli appuntamenti più attesi del programma Seveso50 per il cinquantesimo anniversario dell’incidente dell’Icmesa, il Comune informa che lo spettacolo-racconto in programma nella serata di domenica 12 luglio nel Giardino di Palazzo Arese Borromeo, ha registrato il tutto esaurito. Circa 500 i posti prenotati.

Seveso50, tutto esaurito per l’evento con Stefano Nazzi

“Il sold out registrato per l’appuntamento con Stefano Nazzi – dichiara il sindaco Gianpiero Bocca – è un segnale importante che ci rende particolarmente soddisfatti. Come Amministrazione comunale abbiamo voluto costruire un programma di qualità, capace di unire memoria, approfondimento e riflessione sul presente e sul futuro. Ricordare l’incidente del 1976 significa custodire una memoria collettiva che appartiene a tutti noi, ma anche valorizzare la straordinaria capacità di reazione che il territorio ha saputo dimostrare negli anni, diventando un punto di riferimento sui temi della sicurezza ambientale, della prevenzione e della tutela del territorio”.

Il forte interesse del pubblico per il programma

L’incontro con Nazzi è un evento clou nel percorso di iniziative che il Comune ha promosso nell’ambito di Seveso50, con il sostegno di Regione Lombardia e il coinvolgimento di numerose realtà istituzionali, culturali e territoriali. Un programma che, fin dai primi appuntamenti, ha registrato un forte interesse da parte del pubblico. Le mostre allestite a Palazzo Arese Borromeo hanno offerto e continuano ad offrire occasioni di approfondimento e riflessione su quanto accadde il 10 luglio 1976 e sul percorso di rigenerazione ambientale, sociale ed economica che ne è seguito. A queste iniziative si affiancheranno nei prossimi mesi il convegno “La bonifica di Seveso e Meda 50 anni dopo – Innovazione tecnica e tutela del territorio” promosso da Ersaf (16 settembre, Sala dei Fasti Romani a Palazzo Arese Borromeo) e il convegno dedicato ai temi della sicurezza sul lavoro e della prevenzione dei rischi industriali, nel mese di ottobre sempre a Palazzo Arese Borromeo, promosso da Regione Lombardia in collaborazione con il Comune di Cesano Maderno, oltre alla posa di due targhe commemorative a Palazzo Arese Borromeo e in via Manzoni per ricordare l’acquisizione dell’antica dimora da parte del Comune grazie ai risarcimenti ottenuti dopo il disastro e il luogo della vasca di sicurezza legata alle operazioni di bonifica.