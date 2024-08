Sfrecciava su un monopattino "taroccato": fermato e sanzionato dalla Polizia locale

Nella mattinata odierna, venerdì 16 agosto, le pattuglie della Polizia locale di Seregno in servizio di presidio del territorio, si sono imbattute in due diverse particolari situazioni purtroppo sempre più frequenti nei controlli di polizia stradale.

Sfrecciava su un monopattino "taroccato"

Il primo episodio si è verificato intorno alle 10, quando una pattuglia ha intercettato un monopattino elettrico che circolava a una velocità di circa 60 km/h su Corso Matteotti, ben oltre il limite consentito di 20 km/h previsto per questo tipo di veicoli. Il conducente, un cittadino italiano di 20 anni residente a Seregno, è stato fermato dagli agenti, che hanno riscontrato che il monopattino era dotato di un motore con una potenza di 2,8 kW, superiore al limite massimo di 1 kW stabilito dal Codice della strada. Di conseguenza, il monopattino è stato sottoposto a sequestro amministrativo e al conducente è stata comminata una sanzione amministrativa fino a 400 euro.

Senza documenti, ma con il gomito molto alto

Il secondo episodio si è verificato intorno a mezzogiorno lungo la Via Briantina, dove gli agenti, seguendo il loro istinto, hanno deciso di fermare un veicolo in transito per un controllo di routine. Dal controllo è emerso che il conducente, C.C., un cittadino italiano del 1970 residente a Verano Brianza, stava circolando con un veicolo privo di assicurazione e non sottoposto a revisione periodica. Inoltre, gli agenti hanno notato un forte odore di alcol proveniente dal conducente, decidendo così di sottoporlo al test dell'etilometro. Il risultato ha rivelato un tasso alcolemico di 2,8 g/l, ben oltre il limite legale di 0,5 g/l. Oltre alle sanzioni amministrative per la mancanza di assicurazione e revisione, per un totale di circa 1.000 euro, il conducente è stato deferito all'autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza. La patente di guida è stata ritirata per la successiva sospensione e il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo, finalizzato alla confisca.