Si accendono i motori della F1 ma ad Arcore si respira già l’aria del Gp di Monza

Il Mondiale di Formula 1 è scattato domenica scorsa in Australia, con le nuove monoposto che hanno già iniziato a darsi battaglia sui circuiti internazionali. Ma mentre gli occhi degli appassionati sono puntati sulle novità regolamentari, ad Arcore il battito del cuore motoristico ha iniziato a cambiare ritmo già da ora. In città, infatti, la febbre da velocità è già altissima: la città si prepara a vivere un lungo avvicinamento verso il leggendario appuntamento di settembre a Monza con l’iniziativa “Aspettando il Fuori GP 2026”.

Non si tratta di una semplice attesa, ma di un vero e proprio viaggio nel tempo. A partire da sabato 14 marzo, alle ore 10, Villa Borromeo di Arcore inaugura la mostra “Il brivido del limite: un emozionante viaggio nella velocità da competizione”.

La collaborazione tra Mams, e Associazione 29 maggio

L’idea, nata dalla stretta collaborazione tra il Comune, il M.A.M.S. – Monza Auto Moto Storiche e l’Associazione 29 Maggio, è quella di riportare al centro dell’attenzione il fascino eterno dell’automobile, celebrando quel mix irripetibile di tecnica, design e pura passione che da sempre caratterizza il nostro territorio.

Attraverso un percorso espositivo ricco di suggestioni, i visitatori potranno immergersi in una narrazione visiva fatta di fotografie d’epoca, opere d’arte, cartoline e modellini che hanno segnato la storia delle corse. È un invito a scoprire come il motore sia, prima di tutto, un simbolo di ingegno umano.

L’appuntamento del 19 marzo

E per chi vuole approfondire il “dietro le quinte” di questo mondo, è previsto un appuntamento speciale giovedì 19 marzo alle 21 l’incontro intitolato “Da vecchio rottame a gioiello da collezione – L’evoluzione dell’auto d’epoca”. Sarà l’occasione per dialogare sul restauro, sulla conservazione e su come una vettura, attraverso le mani sapienti di un esperto, possa trasformarsi in un pezzo di storia capace di emozionare ancora oggi.

Come spiega Pierluigi Perego, Consigliere delegato all’ArcoreGP, l’obiettivo di questa iniziativa è accompagnare idealmente la comunità lungo la strada che porta al grande evento di fine estate. La mostra diventa così la prima tappa di un percorso che trasforma l’attesa in una scoperta continua. In fondo, Arcore è terra di motori e il Fuori GP rappresenta da sempre un momento magico, capace di unire famiglie, appassionati e curiosi in una grande festa collettiva.

Se il Mondiale è appena partito e il calendario corre veloce, ad Arcore si è scelto di fermare il tempo per riscoprire il fascino delle origini. L’ingresso alla mostra è libero e l’invito è rivolto a tutti: un’occasione perfetta per calarsi nello spirito del Fuori GP, assaporando quell’atmosfera che, tra qualche mese, farà battere il cuore di tutta la Brianza in occasione del Gran Premio d’Italia.