Grande partecipazione alla serata informativa sulla futura Casa di Comunità di Bellusco. Mercoledì 25 settembre, la sala consiliare cittadina ha ospitato un incontro pubblico molto partecipato, dedicato alla presentazione della futura Casa di Comunità che sorgerà nella corte dei Frati.

Si alza il sipario sulla Casa di Comunità di Bellusco

Organizzato dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con Asst Brianza, l'evento ha visto la presenza di numerosi cittadini e operatori del settore socio-sanitario.

Ad aprire la serata è stato il sindaco Mauro Colombo, che ha espresso con convinzione il pieno sostegno dell'amministrazione al progetto:

«Crediamo fortemente nelle Case di Comunità come strumento per migliorare la qualità della vita dei cittadini».

Colombo ha sottolineato come il comune abbia messo a disposizione risorse significative per permettere che la corte dei Frati, storicamente vocata ai servizi socio-sanitari, venga trasformata in una struttura moderna e funzionale, adeguata alle esigenze del territorio.

La parola è passata poi al Direttore Socio-Sanitario di Asst Brianza, Antonino Zagari, che ha illustrato nel dettaglio il progetto, spiegando come la Casa di Comunità di Bellusco si inserisca in un più ampio piano di sviluppo delle strutture territoriali a livello provinciale. Zagari ha sottolineato che queste strutture non sono solo luoghi di cura, ma veri e propri punti di accoglienza e ascolto, capaci di rispondere ai bisogni della popolazione.

I servizi che saranno presenti

Tra i principali servizi che verranno offerti a Bellusco, ha citato il Cup (Centro Unico Prenotazioni), il Punto Unico di Accesso (Pua), la continuità assistenziale (guardia medica), il servizio di psicologia di comunità, il punto prelievi e l’infermieristica di famiglia. Saranno inoltre garantiti spazi per i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta.

Sin da subito, la struttura offrirà anche servizi specialistici in ambiti come cardiologia, diabetologia e pneumologia, rispondendo così in modo completo ai bisogni dei pazienti cronici. Servizi che gradualmente verranno incrementati per includere ulteriori branche specialistiche con l'obiettivo di ampliare l'offerta sanitaria e garantire una risposta sempre più adeguata alle esigenze della comunità.

La direttrice del distretto di Vimercate, Carmen Papotti, ha poi illustrato il modello organizzativo dei servizi sanitari territoriali, enfatizzando l'importanza di una rete integrata a livello locale.

Presenti alla serata anche l'Assessore alle Politiche Sociali, Maria Benvenuti, e il Presidente del Consiglio Comunale, Davide Italia, che ha moderato il dibattito. L’architetto Sara de Trana, rappresentante di Asst Brianza, ha invece fornito dettagli operativi sui lavori di ristrutturazione che partiranno a metà ottobre, con una durata stimata di circa un anno. Gli interventi prevedono una completa riqualificazione degli spazi interni, per renderli moderni, accoglienti e pienamente funzionali per le attività sanitarie previste.

Tra il pubblicoo, non solo diversi cittadini belluschesi, ma anche medici di medicina generale, farmacie locali e organizzazioni del terzo settore, che hanno interagito ponendo domande ai relatori dell’incontro.