Momenti di apprensione a Vimercate per la scomparsa di Mauro Servodio.

Si cerca Mauro Servodio, 52enne scomparso da Vimercate

Il 52enne è scomparso nella mattinata di oggi, giovedì 6 febbraio, dopo essere uscito di casa attorno alle 10.15 e da quel momento non si hanno più sue notizie.

L'uomo si trovava nella sua abitazione di via Cavour insieme al padre quando, come ogni mattina, è uscito di casa per recarsi al lavoro. Dalla via del centro città, si sarebbe dovuto spostare verso la piazza Marconi per prendere un autobus in direzione Cavenago, dove il 52enne lavora al ristorante Degustibus.

Attorno alle 11/11.30 però i suoi colleghi, non vedendolo arrivare, si sono preoccupati. Prima hanno cercato di contattarlo, ma sfortunatamente senza esito e poi hanno quindi chiamato il padre del collega per cercare di capire se fosse successo qualcosa. Il padre però ha spiegato che suo figlio, come fa regolarmente ogni mattina, era uscito di casa dicendo che sarebbe andato al lavoro e che si sarebbero rivisti più tardi.

Da quel momento dunque sono scattate le prime chiamate agli altri famigliari del 52enne, per spiegare che l'uomo non si era presentato al posto di lavoro e che purtroppo non era rintracciabile al telefono.

Le parole della figlia e l'appello

"Siamo veramente disperati. Sia noi che i colleghi abbiamo cercato di contattarlo in qualsiasi modo mandando messaggi o chiamando, ma il telefono risulta purtroppo staccato - racconta la figlia Valentina - Abbiamo anche contattato le Forze dell'Ordine, ma ci hanno spiegato che non essendo ancora passate 24 ore dalla scomparsa, non è ancora possibile sporgere denuncia".

La famiglia però in questo momento è veramente disperata e ha voluto lanciare un appello per capire se qualcuno avesse notizie dell'uomo: