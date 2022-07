Si cerca "Tora" scomparsa a Cornate d'Adda

Quattro giorni senza "Tora" e una preoccupazione che cresce ogni giorno di più. Amici e padroni sono estremamente in ansia dopo che la bella micia che vedete nella foto di copertina è scomparsa da Cornate d'Adda.

Da quattro giorni "Tora" è scomparsa, l'appello disperato della famiglia

L'allarme è scattato il 24 luglio scorso. La gatta, dal pelo lungo e rosso, razza europea, si è smarrita proprio quel giorno a Cornate d'Adda, nella zona di via Achille Grandi. Le ricerche sono iniziate subito su tutto il territorio circostante e sono stati consegnati anche moltissimi volantini, ma fino a questo momento non ci sono state segnalazioni di avvistamenti.

L'appello

Ecco perché, con la preoccupazione che cresce di ora in ora, è arrivato l'appello al nostro quotidiano online per cercare di spargere la voce il più possibile nella speranza che qualcuno possa fornire qualche informazione utile alle ricerche.

Tora ha otto anni, è molto diffidente e non si lascia avvicinare. Motivo per cui, consiglia chi la sta cercando, è meglio non tentare di prenderla ma piuttosto scattarle una fotografia e condividere la posizione con il numero segnalato sul volantino. Tora, che gode di ottima salute, è sterilizzata ed ha il microchip. Chiunque abbia notizie, può contattare il numero sul volantino che riportiamo di seguito.