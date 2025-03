Si cerca un gestore per il bar del centro sportivo

Alla ricerca di un nuovo gestore per il bar del centro sportivo comunale di via Santa Caterina da Siena a Sovico.

Un gestore per il bar del centro sportivo

Il Comune ha aperto la procedura per l’affidamento in concessione del servizio: c’è tempo fino a lunedì 7 aprile per la presentazione delle proposte. Il valore totale della concessione, che avrà la durata di 12 anni, ammonta a 1 milione e 848mila euro. La procedura verrà espletata tramite piattaforma Sintel di Aria spa con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo. La struttura annessa al centro sportivo rappresenta un punto di aggregazione non solo per chi pratica sport ma anche per chi è alla ricerca di un luogo di ritrovo e socializzazione. Con la precedente gestione si era arrivati alla risoluzione del contratto per «gravi inadempimenti contrattuali»: ora il Comune vuole voltare pagina.

Il sindaco Barbara Magni

"Abbiamo già avuto l’interessamento di più operatori che hanno effettuato dei sopralluoghi - spiega il sindaco Barbara Magni - Confidiamo quindi nel buon esito della gara che, ricordo, è ad evidenza pubblica e svolta dall’ufficio preposto della Provincia di Monza e Brianza. L’auspicio è quello di sempre, ovvero raggiungere l’obiettivo di avere un luogo che possa essere un punto di aggregazione non solo per sportivi ma anche per giovani, meno giovani e famiglie. Tutto ciò sempre nel rispetto delle regole, soprattutto quelle igienico-sanitarie, e del vivere civile. Non dobbiamo dimenticare che la gestione del bar comporta lo svolgimento di un servizio pubblico che l’ente Comune attua attraverso un operatore privato, ma è pur sempre un servizio pubblico".