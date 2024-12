C’è tempo fino al 7 gennaio per presentare la domanda per l’assegnazione del bar in villa Sartirana a Giussano.

Si cerca un gestore per il bar in villa Sartirana

Lo spazio pubblico, di proprietà del Comune è attualmente in gestione provvisoria, fino alla fine dell’anno alla società Makika di Giussano, ma l’Amministrazione ha predisposto un bando per l’assegnazione decennale a partire da gennaio 2025.

L’offerta economica sarà a rilancio e si partirà da un canone annuo con base d’asta di 15.000 euro .

Il locale, adiacente alla villa e alla biblioteca, è uno spazio molto sfruttato e rappresenta un punto di incontro molto frequentato per giovani e meno giovani.

Il bando

Nel bando pubblico, già all’albo pretorio, sono indicate tutte le specifiche. In particolare il nuovo gestore potrà sfruttare al meglio tutta l’area esterna dedicata alla somministrazione, che potrà essere attrezzata con ombrelloni, tavolini, sedie, elementi riscaldanti da esterno, previa presentazione però di proposta progettuale, che dovrà rispettare precise indicazioni disposte dall’Amministrazione comunale. Da bando è prevista anche la possibilità di «allargarsi» sfruttando sempre l’ esterno con la creazione di un dehors. Nell’area esterna di circa 30 metri quadrati, potrà infatti essere installata una struttura amovibile tipo “giardino d’inverno”, in vetro e ferro.

Un luogo con grande potenziale

«C’è già una proposta molto chiara di tutto ciò che si potrà fare e chi si aggiudicherà il bando avrà la possibilità di creare un dehors che sarà posizionato sul fianco, lato strada che ha già l’ok della Sovraintendenza delle belle arti - ha spiegato l’assessore Paola Ceppi, che ha la delega anche al Commercio - abbiamo predisposto un bando che dà la possibilità anche ai giovani di farsi avanti così da allargare la platea degli interessati. Il bar in villa Sartirana ha un grande potenziale considerata la sua posizione e gli spazi di cui è provvisto, rappresenta una bella occasione commerciale, soprattutto d’estate grazie ai vari eventi che si svolgono nel parco. Abbiamo poi voluto agevolare i possibili gestori offrendo loro anche uno spazio in più con l’installazione di un giardino d’inverno così da ampliare le metrature e poter lavorare tutto l’anno».

Qualcuno interessato ci sarebbe già e l’Amministrazione si augura che formalizzi l’offerta nei termini previsti.

«L’offerta è a rilancio con una base di partenza di 15.000 euro più iva - ricorda l’assessore- sul sito del comune ci sono tutte le planimetrie e le modalità per partecipare al bando. In questi mesi diverse sono state le persone che hanno mostrato interesse ci auguriamo quindi che il bando vada a buon fine», aggiunge Ceppi.

Diversamente il bar in villa Sartirana resterà chiuso a partire dal nuovo anno.