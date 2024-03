Si cercano quattro genitori in rappresentanza del Coordinamento pedagogico territoriale

L’Ambito di Desio è alla ricerca di 4 genitori in rappresentanza del Coordinamento pedagogico territoriale(CPT), un servizio che svolge un ruolo fondamentale nella qualificazione dei servizi 0-6.

“Non solo ci consente di arricchire e migliorare l’offerta educativa, scambiando con gli altri Comuni dell’Ambito le pratiche positive nell’ottica di una crescita collettiva, ma ci offre anche la possibilità di dare il via a una nuova coesione e alle sinergie indispensabili per elaborare al meglio la proposta rivolta ai più piccoli”, spiega l’Assessore ai servizi per l’infanzia Andrea Civiero.