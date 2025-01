Si dimettono 16 consiglieri, sfiduciato il sindaco di Desio

Sfiduciato il sindaco di Desio, Simone Gargiulo. Sedici consiglieri, otto di minoranza, cinque di maggioranza, e i tre della Lista Civica Per Desio, sono da poco usciti dal Municipio, dopo aver rassegnato le proprie dimissioni.

Fine del mandato per il sindaco

E' iniziato decisamente male il 2025 per il primo cittadino desiano: dopo i continui dissapori e malcontenti, la situazione è precipitata ed è arrivata la sfiducia. Il suo mandato, iniziato nell'ottobre 2021, si è chiuso anticipatamente. Nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 9 gennaio 2025, sedici consiglieri si sono presentati in Comune per porre fine alla sua attività amministrativa.

Un epilogo annunciato

Un epilogo praticamente annunciato, arrivato dopo una serie di mal di pancia che hanno messo in crisi la tenuta della maggioranza. Negli ultimi mesi sono infatti stati tanti i segnali di disapprovazione nei confronti del sindaco, a partire dall'uscita dalla maggioranza della lista civica che lui stesso ha fondato. Con il solo sostegno di Fratelli d'Italia e della Lega i numeri per amministrare erano risicati e in ogni Consiglio comunale c'era il rischio che le delibere non venissero approvate. Una situazione tutta in salita, che si è conclusa con la caduta definitiva del primo cittadino.

Sedici consiglieri si sono dimessi

A dimettersi tutti i consiglieri del Pd (Jennifer Moro, Roberto Corti, Angelo Paola, Marta Sicurello e Jenny Arienti), Federico Burgio di Desio Libera, Francesco Pasquali di Desio Viva e l'indipendente Andrea Foti, ma anche i consiglieri di Fratelli d'Italia (Andrea Cantù, Simona Mariani, Stefano Canzian, il presidente del Consiglio, Fabio Arosio, tranne il neo consigliere Giovanni De Marco), i tre consiglieri della Lista Civica Per Desio (Vittorio Migliavada, Davide Parravicini e Luca Rampi) usciti prima di Natale dalla maggioranza, e Tino Perego della Lega. Non si sono dimessi gli altri sei consiglieri della Lega (Maria Grazia Donghi, Arianna Biella, Alice Graziano, Massimiliano Bonacci, Andrea Vaccaro e Antonio Zecchin) e Samuel Costanza di Forza Italia.