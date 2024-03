Si è costituita ufficialmente l’associazione Milleunomotivi. A Nova Milanese il sodalizio nato in memoria di Fabio Trifirò

Associazione ufficialmente costituita

Si è ufficialmente costituita a Nova Milanese l’associazione Milleunomotivi. Il sodalizio è nato in memoria del novese Fabio Trifirò, prematuramente scomparso a 55 anni il 18 dicembre 2021.

I sostenitori del sodalizio

Undici i soci fondatori che hanno sottoscritto lo statuto e l’atto costitutivo dell’associazione che sarà guidata da Mascia Cornelli, moglie di Trifirò. Al suo fianco nel direttivo la nipote Beatrice in qualità di vice presiedente, poi Elisabetta Casaletti, amica di sempre, Marco Barbato e Stefania Cornelli.

«E’ tanta l’emozione per questo progetto diventato concreto e che avrà come unico obiettivo fare comunità e impegnarsi per il bene comune» hanno specificato i componenti dell’associazione.

Obiettivi dell'associazione

Obiettivo di Milleunomotivi è dunque promuovere il volontariato sociale, la solidarietà, attraverso azioni concrete condivise di prevenzione, formazione e sostegno. La nascita del sodalizio era stata annunciata nel dicembre 2022, in occasione della donazione alla città di un defibrillatore in memoria del novese, a gennaio era stato anche organizzato uno spettacolo di beneficenza il cui ricavato è stato donato alla comunità per progetti e iniziative.